Vídeo com truque para fazer um bebê dormir rapidamente se torna viral

Um dos maiores desafios das mães de recém-nascidos é a privação de sono. Um estudo publicado pela revista Sleep, descobriu que depois do nascimento do primeiro filho, os pais podem demorar até seis anos a recuperar a qualidade e as horas de sono que dormiam antes do parto.

Por isso, uma técnica para fazer um bebê dormir rapidamente se tornou viral no TikTok esta semana e surpreendeu muitos pais.

Na gravação, é possível uma mulher segurando um bebê enquanto faz suaves movimentos em círculos no quadril. Ela foi identificada como uma osteopata, profissional que usa medicinas alternativas, aplicando técnicas manuais, como massagens, para motivar o equilíbrio entre corpo e mente.

Ao realizar os exercícios, a profissional explica para a câmera a importância desses tipos de técnicas, que evitam um mau descanso para a criança e uma boa digestão.

“Se o estômago não tiver um pequeno movimento, o leite tem a oportunidade de se acomodar e se mover bem devagar para fermentar e produzir ar na barriga e isso é doloroso para os pequenos”, explicou.