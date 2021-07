Vídeo – Descubra se você está desidratado

Um teste rápido e simples pode te ajudar a identificar se você está desidratado. Chamado de Teste de Turgor ou teste do beliscão, como é conhecido, o procedimento envolve puxar sua pele com os dedos e observar quanto tempo ela leva para voltar ao normal.

Conforme noticiado pelo Metro Uk, o teste foi compartilhado no TikTok pelo Dr. Karan Raj, que explicou tratar-se de uma técnica rápida para identificar se você precisa beber mais água. Quando estamos bem hidratados, nossa pele tem boa elasticidade e volta rapidamente para a posição inicial. Já, em caso de desidratação, a pele leva um tempo maior para voltar ao normal.

Confira também:

No vídeo, o narrador explica passo a passo como fazer o teste. “Desidratação Check! Para ver o quão desidratado você está basta apertar seu dedo bem aqui, se ele voltar ao normal então está hidratado. Se você apertar e a pele continuar levantada, então você está desidratado”.

O vídeo termina com o Dr. Raj explicando o motivo pelo qual a elasticidade da pele está relacionada ao nível de hidratação. “Quando você está desidratado sua pele perde elasticidade e leva mais tempo para retornar ao normal, além de ter a tendência de ficar levantada”.

Qual quantidade de água devo beber diariamente?

A quantidade de água que devemos ingerir diariamente ainda é um tema de debate entre os médicos. Alguns acreditam que 2 litros por dia são suficientes, mas existem controvérsias. Além de beber água, nós também a ingerimos de outras formas uma vez que a água é o principal ingrediente para diversas bebidas e até mesmo comidas.

Fora isso, nosso corpo também sinaliza quando precisamos de hidratação, provocando a sensação de sede. Se você sente sede então é provável que esteja um pouco desidratado no momento. No entanto a sensação de sede tende a diminuir conforme envelhecemos, então é necessário compensar com a ingestão de mais água.