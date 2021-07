Que tal escalar uma das árvores mais altas da Terra?

Conhecida pelas belas praias, pelos animais perigosos e principalmente pelo turismo de aventura, a Austrália desafia os turistas com uma nova atração. Localizada ao sul de Perth, a Árvore Bicentenária de Dave Evans possui 65 metros de altura e conta com suporte para proporcionar uma escalada inesquecível. Ela é uma das árvores mais altas da Terra.

Se você é aventureiro e não tem medo de altura, então pode começar a pensar em curtir essa atração. Diversos turistas e aventureiros estão indo para o Parque Nacional Warren em busca de concluir a escalada na ‘maior árvore escalável do mundo’.

Conforme divulgado pelo Daily Mail, no ano de 1988 a árvore recebeu diversas hastes que poderiam ser utilizadas pelos bombeiros como ponto para vigia de incêndios. Estas hastes possibilitam uma subida que, apesar de assustadora, possibilita uma vista de 360 graus da plataforma superior do parque. As imagens são de tirar o fôlego.

Escalando uma das árvores mais altas da Terra

No início do ano, o TikToker Adam Scott visitou o local para concluir a escalada e compartilhar a vista com seus seguidores. “Está é sem dúvida a atração mais assustadora da Austrália”, afirma ele no vídeo. Apesar de ter adorado a vista, Adam reforçou que ainda estava assustado, e preocupado, com a falta de cintos de segurança auxiliando os escaladores.

Assim como Adam, outros turistas e aventureiros compartilharam registros na árvore. O cinegrafista australiano Cam Bostock foi um deles. Conhecido por compartilhar vídeos de cenários incríveis, ele compartilhou em seu TikTok a localização da árvore.

No vídeo também é possível ver imagens aéreas do local que foram capturadas com a ajuda de um drone. Ele ainda admitiu que quase caiu ao tentar completar a escalada, mas que conseguiu terminar o percurso e chegar ao top.

Confira também:

Para aproveitar a atração é necessário utilizar sapatos fechados e resistentes. Mochilas não são permitidas pois podem afetar no equilíbrio e provar quedas. A placa de instruções ainda alerta que a árvore não deve ser escalada quando está molhado ou chovendo, pois as hastes de suporte ficam escorregadias.