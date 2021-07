Conheça as Equidnas, um estranho mamífero que tem um pênis de quatro cabeças

Parte de um grupo de mamíferos conhecidos como monotremados, as equidnas são animais peculiares, principalmente no quesito anatomia. Os monotremados são conhecidos por suas adaptações inusitadas, como por exemplo serem mamíferos que põem ovos e a lactação através de glândulas sudoríparas em vez de mamilos.

Com estes charmosos animaizinhos, não poderia ser diferente. No caso das equidnas, a principal característica diferente está em seus órgãos reprodutores. Foi descrito pela primeira vez no ano de 2007 que elas possuem um pênis de 4 cabeças.

Quando a bióloga Jane Fenelon, especialista em reprodução animal, soube que as equidnas só teriam ereções em duas cabeças por vez, ela procurou descobrir o motivo. A análise detalhada do funcionamento peculiar da genitália única deste animal foi feita com a utilização de tomografias computadorizadas e modelos 3D.

Confira também:

“Eu realmente queria saber como eles estão fazendo isso, nunca vimos um mamífero assim antes. Era muito incomum”, disse Fenelon.

Estudando a anatomia das equidnas

Enquanto trabalhava no santuário de vida selvagem Currumbin, a pesquisadora foi capaz de estudar a fundo a anatomia de equidnas mortas em acidentes rodoviários. Com técnicas de microscopia e tomografias, ela criou um modelo 3D da estrutura interna do apêndice.

Com este estudo, ela e sua equipe descobriram que o tecido erétil e o suprimento de sangue do pênis são divididos, podendo ser direcionados para lados alternados. Enquanto apenas duas cabeças podem ficar eretas ao mesmo tempo, os animais podem mudar de lado até 10 vezes seguidas.

Conforme divulgado pela rádio CBC, a pesquisadora também afirmou que o único outro animal com um sistema similar a este é uma tartaruga, que possui um pênis de 5 cabeças. A presença destes animais e os estudos realizados ajudam a confirmar uma teoria comum sobre a evolução do pênis. “A teoria atual é que todos os animais que têm um pênis evoluíram de um único tipo. Este estudo recente fornece mais evidências de que eles realmente tiveram uma origem semelhante”.