De volta para casa: cachorro é encontrado após 7 anos

Já imaginou ter seu cachorro roubado e sete anos depois receber uma ligação informando que ele foi encontrado? Foi exatamente isso o que aconteceu com Sgt. Pepper, um cachorrinho mestiço de Yorkshire, que há 7 anos foi roubado de sua família na Flórida, Estados Unidos.

Depois de procurar pelo animal ao longo dos últimos anos, sua dona recebeu uma ligação do escritório de controle de animais do condado de Eaton informando que o pequeno, agora com 14 anos, foi encontrado são e salvo. O escritório descobriu que o animal foi roubado de sua família em 2014 e entregue a outra família que não sabia sobre a sua história.

Segundo o portal Meganoticias, as autoridades relataram o caso em sua página oficial no Facebook. O cachorrinho foi dado como desaparecido e a empresa responsável pelo microchip não forneceu os dados referentes a seu paradeiro. Uma publicação em busca de Sgt. Pepper inclusive marcava o animal como “encontrado”, mas ele não foi recuperado por sua família original.

O Reencontro

Apesar de tudo, os verdadeiros donos de Sgt. Pepper nunca desistiram de encontrá-lo. Ao longo deste tempo o cachorrinho percorreu um longo trajeto até Michigan, onde foi levado para um abrigo de animais.

Segundo a postagem, o animal passou os últimos 5 anos vivendo em uma família que não conhecia sua real história e, consequentemente, não sabiam que o charmoso senhorzinho havia sido roubado.

Quando os agentes identificaram que o cachorro tinha um microchip, prontamente entraram em contato com os donos registrados no sistema. A família que compartilhou os últimos anos com o animal foi informada de sua situação e o cãozinho foi devolvido. O reencontro com sua dona foi repleto de emoção e as fotos podem ser vistas na postagem abaixo.

Equipe do Centro de Controle Animal de Eaton compartilhou história de Sgt. Pepper.

A equipe do Centro de Controle Animal de Eaton ainda reforçou a importância de microchipar os animais de estimação. Além de auxiliar a encontrá-los nos casos de fuga dos animais ou de roubo, a tecnologia também permite conhecer, e acompanhar, o histórico do animal.