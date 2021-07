Neta grava momento em que avó entra em pânico ao se deparar com rato e registro preocupante se torna viral nas redes

Uma neta gravou o momento em que sua avó entra em pânico ao se deparar com um rato e o registro preocupante se tornou viral nas redes.

O vídeo foi compartilhado recentemente no Twitter pela página @rolealeatorio, com mais de 700 mil seguidores.

Nas imagens, é possível ver a avó com outro jovem na cozinha, em busca do rato. A gravação é narrada pela neta.

Em um momento de perigo, a mulher acaba se desequilibrando e caindo no chão, próximo do fogão, em momento de perigo.

Reprodução Instagram

Neta grava momento em que avó entra em pânico ao se deparar com rato e registro se torna viral nas redes

O arquivo gera preocupação já conta com quase 50 mil reproduções e inúmeros comentários dos internautas.

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto e do risco de alguma fratura, tudo terminou bem. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

matou de susto pic.twitter.com/yqmdNHr0WI — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 4, 2021

LEIA TAMBÉM: