Dia de treino na esteira acaba em ‘desastre’ e vídeo se torna viral nas redes; usuários demonstram preocupação

Um vídeo que mostra um dia de treino na esteira, que acabou em ‘desastre’, se tornou viral nas redes sociais na última semana.

A gravação foi publicada pela página de ‘Perrengue Chique’ no Instagram, que conta com mais de 2,4 milhões de seguidores.

Como mostra, uma mulher estava na academia, quando começou a tirar a blusa com a esteira ligada. Contudo, acabou se desequilibrando e caindo.

E foram várias as reações dos internautas, que ficaram preocupados com o caso. No entanto, não foi confirmado o local do registro.

“Eu não voltava mais aí”, “Ninguém ajudou a menina” e “Pior do vídeo é o cara que vê a mulher caindo na frente dele e não para de pedalar” foram alguns dos comentários. Confira o vídeo:

LEIA TAMBÉM: