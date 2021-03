Vídeo chocante registra momento em que carro impacta mulher durante manobra perigosa

Um vídeo chocante registrou o momento exato em que um carro impacta uma mulher durante uma manobra perigosa.

O vídeo foi compartilhado recentemente no Twitter pelo perfil @JamariJones_ATL. No entanto, o local do incidente é desconhecido.

A gravação impactante já conta com quase 5 milhões de visualizações e quase 200 mil curtidas na rede social.

No registro, é possível ver como o carro impacta a jovem violentamente, assustando os espectadores do local.

Aparentemente como parte de uma apresentação, ela consegue se levantar logo depois da forte batida. Confira o registro:

I just want to know what she was trying to do pic.twitter.com/1VgYMfDX8X

— JamariJonesATL (@JamariJones_ATL) February 22, 2021