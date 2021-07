Bebê mais prematuro do mundo comemora seu primeiro aniversário

No dia 05 de junho de 2020, nasceu Richard, filho de Beth e Rick Hutchinson. O bebê, que nasceu prematuro, comemorou seu primeiro aniversário. No momento de seu nascimento, Richard pesava somente 340g, apenas um décimo do peso médio de um recém-nascido.

Conforme informado pelo Guinness World Records, após ser transferido pela primeira vez para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do hospital Children’s Minnesota em Minneapolis (EUA), os médicos decidiram preparar seus pais para o pior.

Richard nasceu com 21 semanas de gestação – Foto: Rick e Beth Hutchinson /Guinness World Records

“Quando Rick e Beth receberam aconselhamento pré-natal sobre o que esperar de um bebê nascido tão cedo, eles receberam a informação de 0% de chance de sobrevivência”, informou a Dra. Stacy Kern, neonatologista de Richard.

Apesar da data prevista de parto ser em 13 de outubro de 2020, Beth teve complicações na gravidez e entrou em trabalho de parto quase quatro meses antes do previsto. Os médicos decidiram desenvolver uma estratégia para sustentar o bebê o máximo de tempo possível. Richard nasceu com idade gestacional de 21 semanas e 2 dias, quando o padrão para um bebê é de 40 semanas.

Ao completar 1 ano de vida, em 05 de junho de 2021, Richard foi reconhecido como o bebê mais prematuro a sobreviver. Richard superou o recorde, que durou três décadas e meia e pertencia a James Elgin Gill, de Ottawa, no Canadá.

“Não parece real, ainda estamos surpresos com isso. Mas estamos felizes. É uma maneira de compartilhar sua história para aumentar a conscientização sobre partos prematuros”, afirma Beth.

O primeiro aniversário

Richard teve seu primeiro aniversário em casa, junto a seus pais e parentes. O último ano foi extremamente preocupante para a família Hutchinson. Além da situação delicada de seu filho, a pandemia também teve impacto. Os pais não podiam passar a noite com Richard nem compartilhar visitas com outros membros da família.

Rick e Beth viajavam diariamente entre Wisconsin e Minnesota para passar o máximo de tempo possível ao lado do filho. “Nós garantimos que estávamos lá para dar apoio, isso o ajudou a superar porque ele sabia que estava com a gente”, disse Rick.

Richard recebeu certificado de recorde no dia de seu primeiro aniversário – Foto: Rich e Beth Hutchinson / Guinness World Records

Durante as visitas, os pais aproveitaram para celebrar alguns feriados ao lado do filho. Para a Dra. Kern, a dedicação dos pais de Richard foi fundamental para a recuperação do bebê. “Eu credito sua sobrevivência milagrosa a seus pais maravilhosos que estiveram ao seu lado em cada etapa do caminho e a toda equipe de neonatologia”.

“No primeiro mês, eles nem tinham certeza de que ele sobreviveria”, relata Beth. “Foi muito difícil”. O conselho de Beth para outros pais de bebês prematuros é não desistir. “Defenda seu filho o máximo que puder. Seja intrometido porque é seu filho e você merece saber o que está acontecendo”.

Em dezembro de 2020, depois de quase seis meses na UTIN, Richard recebeu alta. Foi um dia emocionante para seus pais e para a equipe médica que o acompanhou dia a dia. No entanto, o bebê ainda não estava totalmente fora de perigo. O quadro de Richard inspirava cuidados e idas regulares ao hospital. Ele ainda precisava de equipamentos de oxigênio. “Estamos trabalhando para tirá-lo de todos eles, mas leva tempo. Ele está indo muito bem”, afirma a mãe.