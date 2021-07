Equipe de Rugby se reúne para prestar homenagem em memória de um companheiro de equipe

A equipe Hoylake Rugby Club, do Reino Unido, quebrou o recorde de maratona mais longa jogando Rugby Touch. Além do recorde, a celebração em memória de um companheiro, e ex-jogador da equipe, fez com que o time se reunisse depois de anos fora do campo.

Um ótimo, e querido, jogador, Dan Miller jogou pelo Hoylake durante a participação do time em uma competição nacional para clubes juniores do Norte do Reino Unido, no ano de 2001. Em 2020, aos 43 anos de idade, ele faleceu repentinamente devido a um ataque cardíaco, deixando uma esposa e três filhos.

Equipe se reuniu para celebrar a memória de um companheiro – Foto: Guinness World Records

A equipe recorda os momentos da participação de Dan com carinho e, para homenageá-lo, decidiu enfrentar uma partida extrema para conquistar um recorde mundial e dedicar ao companheiro morto. O recorde anterior de partida mais longa de Rugby Touch pertencia à equipe da Universidade de Keele, que em 2017 realizou um jogo que durou 30 horas, 3 minutos e 11 segundos.

Para que a homenagem a Dan fosse completa, seus companheiros decidiram eternizar o número da camisa utilizada pelo amigo durante as partidas. Eles realizaram uma partida com 33 horas, 33 minutos e 33 segundos de duração.

A memória de um companheiro

Durante o campeonato de 2001, a equipe Hoylake chegou à final e conquistou elogios no esporte. Infelizmente, por outros motivos, o time parou de jogar no mesmo ano. No entanto, a ideia de celebrar a memória de Dan fez com que todos se reunissem.

Além de homenagear o amigo com a busca pelo recorde, eles também aproveitaram a oportunidade para arrecadar dinheiro para a WaterAid, instituição de caridade favorita de Dan.

A preparação dos 28 jogadores, de 39 a 59 anos, começou há mais de 1 ano. Foram muitas restrições e muito treinamento para permitir a realização da maratona de Rugby Touch. “Nossas razões para fazer isso foram mais do que apenas alcançar um recorde mundial, o que claro, é a cereja do bolo”, disse Trevor Boult, um dos membros da equipe, em entrevista ao Guinness World Records.

“Também se trata de sermos capazes de mostrar à família de Dan, o que ele significava para nós, como nosso querido companheiro de equipe e amigo, enquanto alcançávamos algo fora do comum em sua memória”, afirmou Trevor.

Para garantir que a equipe cumprisse todas as diretrizes do recorde, um juiz do Guinness World Records participou para garantir que a equipe cumprisse as diretrizes do recorde, além de cumprir as diretrizes de prevenção ao COVID instituídas pelo Reino Unido.

Muitos jogadores de alto nível de todos os esportes, assim como o intérprete de James Bond, Daniel Craig, que é ex-membro do Hoylake, enviaram mensagens de apoio a equipe, batizada de Doinit4Dan e a família de Dan.