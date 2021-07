Casal do Reino Unido bate o recorde de maior diferença de altura

Em 2016 James e Chloe Lusted disseram o sim que, em 2021 os fez conquistar um espaço no Guinness World Records. O casal, que mora no Reino Unido, compartilham sorrisos quando contam sua história de amor. James, que tem 33 anos, é ator e apresentador, enquanto Chloe, de 27, é professora. Em 02 de junho eles conquistaram o recorde de maior diferença de altura em um casal heterossexual, sendo que a mulher é mais alta que o homem.

A diferença entre eles é de quase 60 centímetros. James tem 109,3 cm enquanto Chloe 166,1 cm. “Ter 109,3 cm é complicado às vezes. Mas posso fazer tudo o que você pode fazer, apenas de uma maneira diferente”, afirma James. Ele possui um dos tipos mais raros de nanismo: a displasia diastrófica. Uma doença genética que afeta o desenvolvimento dos ossos e da cartilagem.

Por conta de sua condição, James chegou a duvidar que algum dia se casaria, mas ainda assim decidiu viver sua vida ao máximo. “Cheguei a um ponto em que tive que dizer pra mim mesmo que o nanismo não é meu dono, eu sou dono do meu nanismo. Eu só queria ser o mesmo que todo mundo e viver minha vida em grande estilo, em um pequeno corpo”, afirma.

A história do casal

Em 2012 James teve uma oportunidade única. Ele foi escolhido para carregar a tocha olímpica que passou por sua cidade natal. Foi após este evento que alguns de seus amigos o apresentaram a Chloe.

Chloe, que sempre gostou de homens mais altos, viu sua opinião mudar quando conheceu, e se apaixonou, por James. “Honestamente, eu tinha medo de como as pessoas reagiriam”, admite ela. “Acredito que há alguém lá fora para todos. Talvez não seja quem você pode imaginar”.

Eles se conheceram no pub local enquanto Chloe ainda estudava em Cardiff e logo se viram diante das dificuldades de um relacionamento a distância. Apesar dos desafios, principalmente na forma como os outros os tratariam, eles se tornaram oficialmente um casal no final de 2013. Sete meses depois, durante uma viagem para a região norte do País de Gales, James decidiu que era hora de dar um passo a diante.

Com a bela paisagem ao fundo James ajoelhou-se, algo que mesmo com as dificuldades geradas pelo nanismo ele sempre quis fazer, e fez o pedido a Chloe, que aceitou. “Nossa história de amor nos ensinou e ensinou aos outros que você não pode julgar um livro pela capa, e apenas amar a pessoa, não importa quem ela seja. Eu não acho que você pode escolher por quem se apaixona”, afirma Chloe.

O casal recordista está casado há cinco anos e há dois são pais da pequena Olívia.