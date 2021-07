Britânico conquista recorde mundial de perfurações faciais alargadas

James Goss, natural de Bedford, Reino Unido, conquistou o recorde mundial de maior quantidade de perfurações alargadas na face. Ele tem 14 furos que medem entre 3mm e 18mm.

Inspirado por Joel Miggler, um alemão antigo detentor do recorde com 11 furos, James começou a realizar o processo de alargar todos os seus piercings faciais. “Eu vi o recorde dele e percebi que, por já ter mais piercings faciais do que isso, não seria muito difícil para mim quebrar esse recorde”, afirmou James.

No entanto, o interesse de James por modificações corporais começou bem antes disso. “Sempre gostei da aparência de muitas modificações corporais”, afirma o britânico ao Guiness World Records. Ele afirma que seu interesse começou ainda na adolescência. “Tinha interesse em tatuagens, piercings e alongamento do lóbulo das orelhas. Quanto mais eu via, mais gostava deles”.

A inspiração para o visual alternativo veio de pessoas conhecidas com modificações corporais. “Quanto mais eu entrava na cultura, mais modificações eu queria”. Apesar das mudanças na face, James não se sente diferente dos outros. Pelo contrário, ele afirma sentir-se mais como ele mesmo à medida que avança com as modificações.

As primeiras perfurações

O primeiro piercing de James foi feito aos 13 anos de idade. “Eu não queria particularmente piercings no lóbulo na época, mas eu estava apaixonado pela garota e ela queria fazer isso, então eu deixei”, afirma.

A partir daí, as modificações não pararam. Aos 14 anos ele perfurou o próprio lábio, mas o piercing infeccionou causando transtornos a James. Neste ponto, sua mãe garantiu que nenhuma outra modificação fosse realizada sem a presença de um profissional. “Quando eu quis fazer um piercing nas minhas bochechas, aos 15 anos, minha mãe me levou até um profissional. Ela estava preocupada que eu tentasse furar sozinho”.

Confira também:

Os furos foram só o começo para James, que logo começou a procurar formas de alargá-los. “Comecei a alargar as orelhas quando tinha 16 anos, mas não me preocupava com a segurança na época”. Isso fez com que ele tivesse novos problemas, chegando a romper completamente o lóbulo das orelhas. Ele espera que até o final do ano seja possível realizar o reparo para voltar a alargar os furos dessa região.

James e suas 14 perfurações alargadas – Foto por: Guinness World Records

Auto aceitação

“É o seu corpo, então, contanto que esteja fazendo isso com segurança, o que você faz com ele é sua decisão e apenas seus sentimentos e opiniões devem importar”, reforça James que ainda tem mais planos para seus outros piercings, mas que dessa vez não pretende seguir com as modificações sozinho.

“Entre em contato com um artista conceituado para se certificar que tem a anatomia adequada para o tipo de joia e modificação que pretende fazer”, reforça.