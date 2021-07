Turistas italianos atacam chef que colocou alecrim no espaguete

Após sentir um gosto amargo na boca, os clientes de um restaurante na Itália se recusaram a pagar a conta. Ao que tudo indica, o causador do gosto foi o Alecrim. Embora seja conhecido pelo aroma e sabores distintos, a mudança na receita tradicional Italiana de espaguete ‘alle vongole’ causou uma grande confusão.

Os casais, que almoçavam em um restaurante na praia de Bora Bora em Porto Recanati, não gostaram modificação. O proprietário do restaurante, Mauro Monachesi, disse que os casais, que eram da região de Spoleto, fizeram a tensão aumentar no estabelecimento depois de expressar desgosto com o uso do tempero.

Em notícia disponibilizada pelo portal Newsweek, Monachesi disse que os casais começaram a discutir com os garçons por acharem que o molho não estava certo. Para ele essa foi uma tática para não pagar a conta.

Um espaguete tradicional

O espaguete ‘alle vongole’ é uma receita tradicional e muito popular na Itália. A maioria das receitas leva uma base de salsa como erva predominante no prato. Ela é preparada com azeite, alho e às vezes vinho branco ou com tomate e manjericão fresco. Os vôngoles frescos abrem durante o cozimento e depois são adicionados à massa com sal, pimenta-do-reino e salsa.

A polêmica versão do restaurante em Bora Bora não impressionou os clientes. “Eles foram para a cozinha e queriam atacar o cozinheiro, mas felizmente, eu e mais duas pessoas conseguimos defender a porta dos fundos e não os deixamos entrar”. Para controlar a confusão, foi necessário chamar a polícia.

As coisas se acalmaram e os clientes acabaram pagando a conta, mesmo após a avaliação negativa do prato. O restaurante está considerando a possibilidade de registrar uma queixa formal. Um representante do restaurante afirmou que o uso de alecrim no prato é típico da região.