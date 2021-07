Vídeo: Mãe é forçada a jogar sua filha de cima de um prédio

Após a prisão do presidente Jacob Zuma, diversos conflitos estouraram na África do Sul. Uma imagem chocante foi registrada enquanto um prédio, que teve as lojas do térreo saqueadas em decorrência dos conflitos, pegava fogo. Uma mãe foi forçada a jogar sua filha pequena pela do prédio em chamas.

Imagens do momento foram capturadas pela mídia local. No vídeo é possível notar o momento exato em que a mulher joga a criança nos braços de pedestres que auxiliavam no resgate. É possível ver os homens comemorando após conseguirem pegar a criança sã e salva. Após o incidente, mãe e filha foram reunidas em segurança.

Confira também:

Conflitos na África

A contagem de mortos subiu para 72 após os tumultos recentes. A maioria das pessoas foram pisoteadas até a morte enquanto a polícia disparava granadas de choque e balas de borracha para tentar conter o tumulto.

Mais de 1200 pessoas já foram presas de forma ilegal e centros de vacinação contra COVID-19 foram fechados. Além das pessoas mortas e feridas nos tumultos, outras mortes estão sendo investigadas, conforme noticiado pelo portal 9News.

A onda de violência teve início após Zuma iniciar o cumprimento de uma sentença de 15 meses de prisão, após desacatar o tribunal. Ele se recusou a cumprir uma ordem judicial para testemunhar em um inquérito que investigava alegações de corrupção durante seu mandato.

Em algumas províncias, a agitação de origem a ondas de tumultos e conflitos. Desencadeando uma série de saques a lojas nas regiões de KwaZulu-Natal e Gauteng.