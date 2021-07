O “maior caçador de rinocerontes” da África do Sul, Petros Sidney Mabuza, foi morto a tiros, como detalhado pelo site Meganoticias.

Conhecido como “Mr. Big” ou “Mshengu”, já tinha denúncias pela caça ilegal de rinocerontes, principal atividade desenvolvida por Mabuza.

Testemunhas apontam que vários sujeitos saíram de um carro preto e atiraram em Mabuza, que estava em seu veículo.

Desconhecidos atiram à queima-roupa e matam o ‘maior caçador de rinocerontes’ da África do Sul

Presume-se que pelo menos 17 tiros tenham causado sua morte, de acordo com o Serviço de Polícia Sul-Africano de Mpumalanga.

Ainda de acordo com as informações, apesar de receber cuidados, ele morreu no complexo do hospital.

Com informações do site Meganoticias

LEIA TAMBÉM: