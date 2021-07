Mulher faz live no Facebook e é executada logo depois

Após fazer uma live no Facebook, uma mulher foi executada na madrugada da última terça-feira (13), no Bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com o XP Curitiba, a vítima foi identificada como Rosângela Maria Gonçalves Garcia, de 47 anos de idade e morreu enquanto dormia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil investiga o caso.

Confira mais:

Testemunhas afirmaram que no início da madrugada pelo menos quatro homens armados invadiram a casa da vítima, efetuaram os disparos e fugiram em seguida. No local, a polícia localizou estojos de escopeta calibre 12, revólver 38 e pistola 9 mm.

Poucas horas antes do assassinato, Rosângela fez uma live no Facebook falando sobre os supostos envolvidos com a morte de um rapaz de 19 anos durante um confronto que ocorreu no domingo (11) e também da morte do seu próprio filho.