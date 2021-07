Britânica tem o corpo coberto com tatuagens do rapper Eminem

A britânica Nikki Paterson alcançou o título de maior número de tatuagens de um mesmo músico. Ao todo, ela possui 15 retratos do rapper Eminem tatuados em seu corpo. Em entrevista para o Guinness World Records, ela afirma que as tatuagens mudaram completamente sua vida.

Sua primeira tatuagem com o retrato do rapper foi feita quando ela tinha 19 anos de idade. Ela simplesmente escolheu uma imagem aleatória do cantor no Google. As outras tattoos incluem a versão loira do rapper e a capa de álbuns como Recovery e Marshall Mathers.

Além das tatuagens com a imagem de Eminem, Nikki também tem outras tatuagens com trechos de músicas, frases do cantor e até mesmo a lista completa de seus álbuns. As homenagens também se estenderam a Skylar, que já gravou diversas músicas com o rapper, e Proof, o melhor amigo de Eminem.

Nikki posa com suas tatuagens – Foto: Guinness World Records

O primeiro contato de Nikki com as músicas de Eminem foi quando ela tinha 14 anos. Durante férias em família, enquanto viajava pela Espanha, ela escutou a música “Stan” e se disse imediatamente impactada pela canção.

“A forma como ele contou uma história com as letras… foi tão incomum comparado a qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes”.

Confira também:

Lado a lado com Eminem

Agora que está no livro dos recordes, Nikki está mais próxima ainda de seu ídolo. O rapper Eminem também é detentor de vários recordes mundiais. O LP Marshall Mathers fez com que ele se tornasse o cantor de rap com venda mais rápida, conquistando a marca de 1,76 milhões de cópias vendidas na primeira semana.

Em 2010, ele se tornou o primeiro artista a ter seis álbuns solo estreando em primeiro lugar na Billboard 200 dos EUA, do The Marshall Mathers ao Recovery, ganhando o título para maior número consecutivo de artista solo em primeiro lugar nos EUA.