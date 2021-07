Mulher é batizada com nome da amante de seu pai

Uma mulher, de 31 anos, revelou que seu pai a batizou com o nome de sua amante para garantir que não fosse pego por sua esposa. Kristina Fletcher, moradora de Crestwood, Kentuchy, compartilhou sua história no TikTok e rapidamente incentivou outras pessoas a fazerem o mesmo.

“Então, eu sinto que a maioria das pessoas que receberam o nome por causa de alguém tem uma história fofa por trás disso, ou têm o nome de alguém realmente especial. Esse não é o meu caso”, afirmou a mulher no vídeo que já soma mais de 680.000 visualizações.

A história por trás do nome

Em notícia divulgada pelo Daily Mail, Kristina contou que era a primeira filha de seus pais. Os pais decidiram que caso o bebê fosse um menino a mãe seria responsável por escolher o nome e se fosse menina, a escolha ficaria por conta do pai.

Ela ainda relata que o parto foi bem complicado e a mãe acabou precisando ser submetida a uma cesariana. “Ela ficou super drogada depois disso, e meu pai preencheu toda a minha papelada. Finalmente, ele escolheu me chamar de Kristina”. A mãe, que não detestava o nome, acabou concordando com a escolha.

A jovem ainda relata que tudo correu bem por um tempo até que sua mãe descobriu a traição do marido e, para surpresa dela, a amante chamava-se Cristina. Dessa forma, se ele chamasse pelo nome da amante, facilmente poderia dizer que estava perguntando sobre a filha.

Após postar o vídeo, Kristina foi questionada sobre o relacionamento que tem com seu pai. “Meu pai foi embora quando eu tinha três anos e nunca teve contato comigo ou com minhas irmãs até que crescemos. Ele teve mais filhos, que também abandonou”.

Outros nomes com origens interessantes

A discussão levantada pelo vídeo de Kristina levou outros usuários do TikTok a compartilharem suas histórias. “Meu pai me deu o nome de uma garota por quem ele tinha uma queda no ensino médio”, escreveu uma pessoa.

Ao que parece, não foi somente o pai da jovem que teve a ideia de batizar a filha com o nome da amante. “Minha mãe também tem o nome de uma das amantes do pai dela! Ela odeia o próprio nome”, comentou outro usuário.

No entanto, outros usuários compartilharam histórias mais obscuras. Uma usuária disse que o pai escutou no rádio sobre uma garota chamada Lenae que foi assassinada e decidiu batizá-la com este nome. Enquanto outro rapaz afirmou que seu primo foi batizado com o nome do traficante favorito do seu tio.