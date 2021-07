Deportadas: Cabras que invadiram cidade litorânea são deportadas para Inglaterra

Cabras montanhesas que invadiram uma cidade litorânea no País de Gales estão sendo realocadas para Inglaterra após aumentarem significantemente sua população durante a pandemia. Estes animais costumam se aventurar em Llandudno em busca de comida durante a primavera, quando o alimento é escasso em sua região de origem.

O problema todo começou quando elas atingiram um número recorde, devido a falta de medicação contraceptiva por conta do coronavírus, conforme informa o Daily Mail. Após causarem o caos na região, 30 das cabras serão deportadas para Bristol e Bournemouth, na esperança de manter a população local destes animais, em um nível aceitável.

Cabras famosas

A fama das cabras começou depois que registros dos animais vagando nas ruas vazias de Llandudno começaram a viralizar. No entanto, a quantidade de animais aumentou quando, em decorrência da pandemia, as injeções anticoncepcionais deixaram de ser administradas às cabras.

Com as reduções das restrições de circulação e a vida voltando ao normal na cidade, o medo era de que as cabras pudessem gerar acidentes, sendo atropeladas por carros e colocando suas vidas, e a das pessoas, em risco.

Recentemente foi possível reunir os animais e voltar a aplicar as injeções para controle populacional, garantindo que o rebanho permaneça em tamanho estável. As 19 cabras que receberam os hormônios devem permanecer na cidade, enquanto outras 30 foram enviadas para Bristol e Bournemouth como parte de “projetos de pastoreio”. Contudo, é estimado que o número dos animais na cidade permaneça ao redor de 100.

O objetivo é que as cabras possam consumir plantas agressivas e invasivas, dando espaço para que plantas raras cresçam. A realocação não é uma novidade para os moradores da cidade. “Nós realocamos grupos de cabras para outras partes do Reino Unido em várias ocasiões desde 2001, para gerenciar o tamanho do rebanho”, informou o escrivão Greg Robbins.