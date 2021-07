Início de um sonho: TikToker aluga Airbnb 5 estrelas e vê tudo dar errado

Depois de reservar um Airbnb com avaliações 5 estrelas, a TikToker se viu em uma casa repleta de coisas espalhadas, e desorganizadas, por todos os cômodos. Muito utilizado por pessoas que necessitam de uma estadia de longo prazo, o Airbnb costuma oferecer descontos e realizar uma análise cuidadosa das hospedagens disponibilizadas.

No entanto, a TikToker @phoenruber mostrou uma realidade um tanto quanto diferente. No post realizado em 30 de junho a jovem mostrou as fotos da casa alugada por ela. É possível notar uma decoração charmosa e delicada, inspirada nos anos 30. As informações, e avaliações, pareciam boas. Somente quando chegou na casa foi que ela notou que a casa dos sonhos seria, na verdade, um pesadelo.

A casa dos sonhos se tornou um pesadelo

No mesmo vídeo, a usuária revela as reais condições da hospedagem. Ar-condicionado e chuveiro quebrados, uma cama menor do que a anunciada, um anfitrião que a trancou fora de casa por diversas vezes enquanto ela trabalhava no turno da noite e, por fim, muita bagunça e objetos espalhados por todos os lugares. O anúncio conta com comentários avaliando a hospedagem em cinco estrelas, sendo que o mais recente foi de 2019.

“Alguém me salve deste pesadelo”, escreveu a jovem na legenda do vídeo. No momento em que a notícia foi disponibilizada pelo portal Insider, o desabafo da TikToker já contava com mais de 250.000 visualizações!

Após se decepcionar com o imóvel, a jovem decidiu deixar a hospedagem e alugar um hotel pelo resto do período necessário. Contudo, ela se viu diante de um novo problema: após a solicitação de cancelamento o Airbnb cobrou os dias proporcionais com a tarifa integral, sem aplicar os descontos concedidos no momento da reserva.

Depois de algumas ligações, mensagens e postagens, ela finalmente recebeu uma ligação do Airbnb confirmando que realizaria o reembolso do valor proporcional ao desconto. Um representante do Airbnb contou ao Insider que este tipo de situação raramente acontece. “Lamentamos que nosso suporte inicial tenha ficado abaixo de nossos padrões, estamos trabalhando para fornecer um suporte total que inclua um reembolso”.