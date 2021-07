Mipig Café: um dos lugares mais adoráveis que você já viu

Já imaginou tomar um café na companhia de porquinhos? No Micro Pig Café isso é possível. Com quatro lojas espalhadas pelo Japão, a Mipig promete uma experiência única para seus clientes, e mini habitantes.

Os cafés Mipig oferecem aos clientes a oportunidade de lanchar na companhia destes charmosos animaizinhos. Em cada uma das lojas, que vêm recebendo avaliações e críticas excelentes, os porquinhos correm livremente pelo espaço, sobem no colo dos clientes e ficam a disposição para receber carinho.

Em entrevista ao Daily Mail, Paige Philips, turista de Edimburgo, contou sobre a experiência incrível que viveu em um dos cafés. “Eu me diverti muito visitando o Mipig. Foi uma das principais coisas que eu queria fazer na minha viagem, adoro coisas pequenas e fofas”.

Ela ainda informa que ao chegar no café, os clientes recebem uma rápida explicação sobre como lidar com os porquinhos. “Por exemplo, você tem que esperar eles se aproximarem de você e não pode pegá-los”, informa Paige. Após as instruções, ela foi conduzida ao salão do café, que conta com uma mesa de chão em uma sala repleta dos pequenos porquinhos.

Um pouco da experiência Mipig

A jovem relata que não demorou muito para os animais se aproximarem “Os porcos estavam adoráveis, vieram atrás da gente em busca de um carinho”. Além dos animais, Paige também não poupa elogios sobre as instalações do café, “Fiquei muito impressionada com as instalações e o cuidado com os animais. A experiência parecia tão organizada quanto possível”.

Ao visitar o café é importante seguir atentamente as recomendações dos funcionários. O Mipig Café recomenda aos clientes que estiquem as pernas para facilitar o acesso aos porquinhos e não se assustem com mordidinhas ocasionais. É comum que os animais mordam os dedos das pessoas pois podem confundi-los com comida. Além disso, o café garante descanso aos animais bem como acompanhamento veterinário constante.

Fotografias são permitidas desde que o flash permaneça desligado. Tudo é pensado para unir uma experiência relaxante e agradável tanto aos clientes, quando aos porquinhos.