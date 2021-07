Em uma experiência passada a Coca-Cola mudou o sabor de seu refrigerante e enfureceu os consumidores. Agora, em 2021, eles tentam mostrar que aprenderam com o erro e se arriscam novamente a enfrentar a fúria de seus consumidores. A nova Coca-Cola Zero vai contar com um novo sabor, e uma nova aparência.

Em notícia divulgada pelo The New York Times, os diretores da empresa disseram que o plano é mudar a bebida de forma a proporcionar um sabor ainda mais icônico da Coca-Cola. Os clientes assíduos da versão zero do refrigerante, serão os juízes.

New can. New formula. Introducing the new and improved Coke Zero Sugar. Now more delicious. #BestCokeEver pic.twitter.com/wq4z01WF7s — Coca-Cola (@CocaCola) July 13, 2021

A movimentação nas redes sociais começou logo após o anúncio da marca. Os fanáticos pelo refrigerante já demonstram preocupação com a mudança. Em alguns casos, os consumidores já ameaçam trocar a Coca-Cola por uma de suas concorrentes. Acredita-se que essa movimentação acontece devido a experiência anterior de mudança de sabor.

Confira também:

O erro da Coca-Cola em 1985

Em 1985 a Coca-Cola passou por uma alteração em seu sabor. Essa alteração, somada a um desastre de marketing, não agradou em nada aos clientes. A “Nova Coca” era simplesmente uma versão mais doce do refrigerante original. Durante este episódio, uma das declarações mais icônicas foi feita por um antigo porta-voz da Pepsi, eterna rival da Coca-Cola: “Uma tremenda oportunidade para nós”.

E realmente, naquele momento a “Nova Coca” foi uma grande oportunidade para a Pepsi. Os consumidores detestaram a mudança no sabor. Em junho de 1985 a marca registrava mais de 1500 ligações diárias sobre a alteração. O relato detalhado desse período conturbado, pode ser encontrado no próprio site da marca.

A “Nova Coca” durou por apenas três meses até que a empresa optasse por relançar o sabor original, agora com a marca “Coca-Cola Classic”.

Ao que tudo indica, a mudança que está prestes a ser realizada não deve causar o mesmo impacto negativo. As mudanças serão sutis, conforme informado por Doug Bowman, professor de Marketing da Goizueta Business School, da Emory University. “É difícil ver alguém, exceto o pessoal mais obstinado da Coca Zero Açúcar notando a diferença”, afirma o professor que foi responsável por ministrar cursos para funcionários da Coca-Cola.

Nova Coca-Cola Zero

A versão zero foi lançada no ano de 2005 e conquistou os adeptos de uma dieta sem açúcar. Contudo, a fórmula que conhecemos hoje, já não é a mesma de seu lançamento. Em 2017 o sabor do refrigerante foi reformulado para ficar mais parecido com o sabor padrão da Coca-Cola.

Em comunicado divulgado pela empresa, eles informam que a nova versão “otimiza os sabores e ingredientes existentes na Coca-Cola Zero”. Embora não tenha revelado detalhes do processo, a companhia prometeu não alterar os ingredientes.