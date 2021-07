Os Simpsons previram e voo espacial de Richard Branson aconteceu

Uma misteriosa capacidade de prever o futuro gira em torno da animação Os Simpsons. E, ao que tudo indica, eles acertaram novamente. Dessa vez, o episódio exibido em 2014, mostra Sir Richard Branson em voo espacial. Conforme noticiado pelo Daily Mail, o episódio viralizou após o empresário, de 70 anos, voar em sua própria espaçonave no último domingo.

Após o voo, Branson tornou-se o primeiro homem a viajar ao espaço em sua própria espaçonave. A cena que viralizou foi justamente o momento em que o empresário aproveita a ausência de gravidade e flutua ao redor da cabine da espaçonave. Essa filmagem era extremamente semelhante a uma cena do episódio número 15 da 25ª temporada de Os Simpsons.

No episódio, um falsificador de artes conta a Lisa que suas falsificações dão prazer às pessoas em todo o mundo. Em seguida, a imagem de diversas pessoas observando as obras falsificadas aparecem. Um dos apreciadores é Richard, que é visto descansando enquanto flutua em sua espaçonave e observa a arte em sua parede.

As previsões de Os Simpsons

A animação é conhecida por prever grandes eventos mundiais, que vão desde a presidência de Donald Trump até a construção do arranha-céu The Shard, em Londres. O desenho também previu corretamente os vencedores de grandes torneios esportivos como a Copa do Mundo e o Super Bowl, mostrando inclusive a apresentação de Lady Gaga descendo do céu antes de seu show no intervalo do Super Bowl de 2017.

No entanto, a última previsão correta realizada pelos Simpsons veio depois que os usuários das redes sociais se convenceram de que a animação previu a vice-presidência de Kamala Harris.

A vice-presidente norte americana apareceu em evento público utilizando uma roupa roxa brilhante. O look foi finalizado com um colar de pérolas personalizado pelo designer porto-riquenho Wilfredo Rosado. O visual final apresentou uma semelhança impressionante com os trajes utilizados por Lisa Simpson em um episódio exibido em 2000, no qual a Lisa adulta torna-se presidente dos Estados Unidos.

Em uma reunião de gabinete, a personagem diz: “Herdamos bastante a crise orçamentária do presidente Trump”. O criador da animação, Matt Groening, disse em entrevista ao The Guardian: “Previmos que Trump seria presidente em 200, mas era, obviamente, a piada mais absurda que poderíamos pensar na época, e isso ainda é verdade. Está além da sátira”.

Entre os fãs da animação fica a dúvida sobre qual será a próxima previsão a se tornar realidade.