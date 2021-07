A piscina mais profunda do mundo possui uma cidade submersa!

A cidade de Dubai não é famosa somente pelo luxo e pela extravagância. Ela também é conhecida por quebrar diversos recordes mundiais. O mais recente deles foi conquistado pelo Deep Dive Dubai, que comporta a piscina mais funda do mundo para mergulho. Sua profundidade é de 60,02 metros. Para enchê-la, são necessários 14 milhões de litros de água, o equivalente a seis piscinas olímpicas.

Conforme divulgado pelo Guinness World Records, o Deep Dive fica localizado no bairro de Nad Al Sheba. Nas profundezas da piscina é possível explorar uma cidade submersa na qual mergulhadores de todos os níveis podem aproveitar o passeio. São ruas abandonadas, apartamentos, garagens, fliperama e diversos outros ambientes.

A piscina, que possui sistemas de iluminação e de som ambiente, também conta com um sistema de filtragem exclusivo. Para manter a qualidade da água, ela é filtrada e circulada a cada seis horas por meio de uma rocha vulcânica siliciosa. Este sistema também faz uso da radiação UV.

Para garantir um clima sempre agradável, a temperatura da água é mantida em 30ºC

Além de uma piscina

As instalações do Deep Dive ocupam uma área de 1.500 m². Além da piscina, o complexo conta com uma loja de mergulho, uma loja de souvenirs e um restaurante, que será aberto ao público ainda este ano. Além das áreas voltadas à diversão, o complexo possui diversos espaços para reuniões, eventos e conferências.

Por fora, o design recebeu o formato de uma grande ostra, resgatando a herança do mergulho de pérolas nos Emirados Árabes Unidos.

Exterior do Deep Dive Dubai – Foto por: Guinness World Records

Para os interessados em mergulho, o Deep Dive oferece experiências de mergulho livre e autônomo, bem como cursos para todos os níveis, desde iniciantes até mergulhadores experientes. Após a conclusão dos cursos é possível obter um certificado.

