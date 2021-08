Pugs apaixonados tem casamento extremamente fofo

Depois de dois anos namorando, os pugs Percy e Mabel oficializaram seu relacionamento e celebraram a união com uma festa de casamento para lá de fofa. Cerca de 120 convidados participaram da celebração, sendo 80 humanos e 30 pugs. A comemoração aconteceu em West Yorkshire.

Dani Clarke, dona de Percy, ficou emocionada ao levar seu animal de estimação até o altar. O pequeno estava belamente vestido com uma coleira peitoral em forma de smoking. Já do lado da noiva, Julie Goodall, tutora de Mabel, passou o ano de 2020 envolta nos planejamentos para o dia especial dos cachorrinhos.

Conforme noticiado pelo Metro UK, nenhum detalhe ficou de fora da celebração. Percy e Mabel chegaram à festa em um BMW conversível. Eles foram acompanhados do pug Arthur, padrinho, e da Pug Coco, dama de honra. Os convidados caninos receberam copos de “paw -secco” efervescente e um bolo especial para cães.

Dani, tutora de Percy, disse estar animada pelos cachorros. “Esperamos por este dia há tanto tempo, estou muito orgulhosa. Foi um dia tão lindo, e foi um dos dias de maior orgulho da minha vida”.

Pugs apaixonados tem uma conexão especial, segundo tutoras

Dani disse que Percy sempre teve olhos para Mabel, mesmo quando saem para passear com diversos cães. “O amor deles é verdadeiro. Você acha que cachorros experimentariam com qualquer cachorro, mas ele só tenta com a Mabel”.

Julie, tutora de Mabel, ressalta que apesar de sua pug despertar o interesse de outros cachorros seu coração sempre esteve com Percy. “Percebemos que Mabel e Percy estavam se dando bem e vimos que ele gostava muito dela”.

“Quando olho para eles, eu sei que estão apaixonados. Eles adoram estar perto um do outro. Eles estão loucamente apaixonados e há uma conexão definitiva”, afirma Julie.

