Janela aberta ou fechada? Passageiros travam batalha por janela durante voo

Pensando em curtir a paisagem durante o voo, um homem decidiu deixar aberta a janela próxima a seu assento. Ao que tudo indica, a passageira do assento a frente não gostou da ideia e constantemente fechava a janela que o homem insistia em manter aberta.

Conforme o portal The Mirror, Gregory Hernandez estava sentado na janela durante o voo e decidiu apreciar a vista mantendo a persiana aberta. Por conta do layout do avião a janela ficava ligeiramente alinhada ao assento da frente, onde uma mulher decidiu que não queria manter a janela aberta, mesmo que somente uma parte ficasse ao lado de seu lugar.

Gregory compartilhou em seu TikTok o vídeo da disputa passivo-agressiva que se seguiu. Ele abriu a tampa da janela e então uma mão com unhas pintadas de rosa aparece e fecha a janela. Ele então decide reabrir a janela e a mulher a fecha novamente. A ação se repete por um tempo até que ele dá um tapa na mão da mulher para que ela pare de invadir seu espaço.

Batalha por janela vai parar no TikTok

O vídeo, que foi postado no dia 11 de agosto, já conta com quase dois milhões de visualizações e diversas curtidas e comentários. Muitos dos usuários concordaram com a atitude de Gregory uma vez que a janela estava alinhada a seu assento.

“Se você tiver que chegar atrás de você, definitivamente não é seu”, afirmou um dos usuários que comentou no vídeo. “Não sente na janela se você não quiser a janela”, disse outro.

Pequenas batalhas em voos são comuns e acabam tornando cada viagem única. Alguns passageiros e comissários de bordo decidem compartilhar estas experiências nas redes sociais. Shawn Kathleen, uma antiga comissária de bordo, criou o perfil Passenger Shaming para postar relatos sobre passageiros mal-educados e faz sucesso nas redes sociais.