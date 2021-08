Mulher faz um teste como brincadeira e descobre estar grávida

Jasmin Miller, de 24 anos, moradora de San Diego, Califórnia, descobriu que estava grávida após topar uma brincadeira com sua amiga. Após comer um lanche e se sentir extremamente cheia ela e a amiga decidiram comprar os testes de gravidez e se surpreenderam quando o resultado positivo apareceu.

Conforme noticiado pelo Daily Mail, apenas três meses depois da descoberta, durante a 32 semana de gestação, Jasmin deu à luz a Leighton Skye Miller.

“A razão pela qual fiz o teste foi por ter ido a um show e me sentido cheia após comer um sanduíche”, afirma a jovem. Ela atribuiu a falta de períodos menstruais ao uso constante de medicamentos anticoncepcionais.

Na época, a jovem estava namorando, mas não era um compromisso sério e o casal não tinha pretensões de começar uma família. “Lembro de uma vez que ele me perguntou se poderíamos adotar um cachorro, e na hora a minha resposta foi ‘Um cachorro? Isso é como um compromisso de 15 anos! O que vamos fazer?”.

No final de 2019, Jasmin foi com uma amiga a um show da cantora Billie Eilish, onde comeu um sanduíche de tomate e se sentiu cheia rapidamente. Ela disse que era tão anormal que na hora foi ao banheiro e mandou uma foto para a mãe mostrando como estava inchada. Em resposta, sua mãe brincou que ela estava grávida, e sugeriu que ela fizesse um teste para garantir.

Junto com sua amiga ela decidiu entrar na brincadeira e as duas comprar os testes de gravidez. A surpresa veio quando o teste de Jasmin deu positivo. “Eu estava pirando, não tinha ideia do que fazer”.

Após a descoberta ela foi ver sua mãe pessoalmente, que disse saber o que a filha estava por enfrentar por também ter sido uma jovem mãe solteira. Alguns dias depois Jasmin fez seu primeiro ultrassom e descobriu que estava com 19 semanas de gestação.

Gravidez inesperada

Após confirmar a gravidez, Jasmin tentou conversar com seu então ex-namorado, e pai de sua filha. “Enquanto estava falando ele saiu do carro, bateu a porta e não olhou para trás. Foi a última vez que o vi enquanto estava grávida”.

Em 23 de outubro de 2019 ela entrou em trabalho de parto prematuro e teve sua primeira filha, Leighton Skye Miller, que foi levada à UTI neonatal onde permaneceu por 2 meses.

Após passar por toda essa experiência, Jasmin decidiu dividir suas experiências em um TikTok como forma de apoiar outras jovens mães. Alguns de seus vídeos já possuem mais de 800 mil visualizações.

“Acho importante compartilhar a história com outras pessoas, quando isso pode ajudar quem passa por uma situação semelhante. Acho que compartilhar é uma ferramenta muito poderosa”, finaliza a jovem.