De operário a estrela do TikTok, conheça a história de Khaby Lame

Você certamente já deve ter visto algum daqueles vídeos em que as pessoas apresentam soluções diferenciadas para problemas da vida diária. ‘Life hacks’, como são chamados os truques, muitas vezes mostram resoluções mirabolantes para problemas simples. Foi justamente com suas reações diante destas soluções que Khabane ‘Khaby’ Lame conquistou a internet.

Ele, que é natural do Senegal e se mudou para a Itália quando tinha somente 1 ano de idade, agora conta com mais de 100 milhões de seguidores em suas redes sociais. E o número de pessoas que se divertem com suas expressões e reações diante dos ‘life hacks’ só continua aumentando.

Confira também:

Conforme noticiado pelo Daily Mail, o jovem trabalhava como operário, mas foi despedido no início da pandemia. Com o tempo livre, ele se dedicou a criar vídeos para o TikTok e o tom de comédia em suas postagens logo fez com que ele se tornasse viral.

Em um de seus vídeos mais assistidos, que conta com mais de 158 milhões de visualizações, ele brinca com outro TikToker que corta a camiseta para se soltar, após tê-la prendido na porta do carro. Khaby simplesmente abre a porta e olha de forma expressiva para a câmera, mostrando como a solução do problema é simples.

Khaby Lame reage a diversos ‘life hacsks’ postados no TikTok

Seu perfil no TikTok conta com mais de 100 milhões de seguidores e a fórmula do seu sucesso parece estar justamente no fato de que ele não fala em seus vídeos. Em entrevista, ele disse que o sucesso é justamente por utilizar uma linguagem global: a expressão corporal. Khaby também afirma que tem muitos seguidores no Brasil e na América do Sul.

Após conquistar o mundo pela rede social, diversas oportunidades de trabalho surgiram para o jovem, mas ele disse que ainda não está pronto para essa vida e segue trabalhando duro em seus vídeos. Ele tem como propósito realizar a compra de uma casa para sua mãe.

O principal conteúdo de seus vídeos são justamente os “life hacks” inúteis ou extremamente mirabolantes. Enquanto muitas vezes os vídeos não viralizam, as reações de Khaby rapidamente recebem milhares de curtidas e visualizações.