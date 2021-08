Mulher precisa passar por cirurgia depois de se acidentar enquanto comia um hambúrguer

Holly Strevens, moradora de Portsmouth, precisou passar por cinco cirurgias e colocar 12 parafusos em seu rosto depois que sua mandíbula se deslocou ao comer um hambúrguer de frango do KFC. Ela foi diagnosticada com síndrome da articulação temporomandibular (ATM), uma desordem nos músculos e nervos da mandíbula causada por lesão ou inflamação nas conexões entre a mandíbula e o crânio.

Segundo divulgado pelo Daily Mail, Holly realizou a substituição do lado esquerdo de sua mandíbula e agora aguarda pelo procedimento de substituição do lado direito. Enquanto a aguardada cirurgia não acontece, ela sofre com dores crônicas extremamente fortes.

“Estou com raiva que isso aconteceu, mas pode acontecer com qualquer pessoa que abre a boca demais. Eu era saudável antes de comer meu hambúrguer, sem problemas de saúde, aconteceu do nada”, afirmou.

Ela ainda relatou que estava comendo o lanche em casa quando ouviu um barulho de estouro alto, era a articulação de sua mandíbula. “Parecia normal, mas continuava ‘travando e destravando’. Devo ter esticado demais a boca ao morder o hambúrguer”.

Holly espera que os restaurantes de fast-food reduzam o tamanho de seus lanches para evitar que isso aconteça com outras pessoas.

Complicações em diversos aspectos

Por conta da lesão Holly sofre com dores constantes e convulsões em decorrência da intensidade da dor. Ela afirma que sua vida foi ‘arruinada’. Devido as dores ela não consegue ingerir alimentos sólidos mais consistentes e chegou a perder o emprego por conta das convulsões.

“Com o passar dos anos, tive muito tempo livre, pois estava entrando e saindo do médico e a dor estava afetando minha vida diária. As pessoas podem abrir a boca em até 35 milímetros, mas o movimento da minha mandíbula foi reduzido a 13”, relata.

Três anos após o ocorrido, Holly fez uma artroplastia de articulação aberta da mandíbula. O cirurgião substituiu o tecido da articulação por um disco artificial em julho de 2017. Como sua condição não apresentou melhoras, ela precisou substituir todo o lado esquerdo da mandíbula, ficando com uma cicatriz que vai da altura do lóbulo da orelha até a sobrancelha.

Para ela, os danos não foram apenas físicos, “minha saúde mental piorou e estou ansiosa porque posso ter uma convulsão quando estou sozinha. Espero substituir o lado direito da mandíbula para acabar com a dor crônica”, finaliza.