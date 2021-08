Quantos Big Macs você é capaz de comer?

Em 1999 Donald Gorske entrou para o Livro dos Recordes com o maior número de hambúrgueres Big Mac comidos em toda sua vida. Mas engana-se quem pensa que ele parou por aí. Agora, mais de 20 anos depois, ele quebrou seu próprio recorde, totalizando 32.340 Big Macs consumidos!

A notícia, divulgada pelo Guinness World of Records, relata que mesmo após conquistar o recorde em 1999, Donald não conseguiu parar de comer os sanduíches e continua consumindo em média 2 Big Macs por dia.

Donald Gorske é apaixonado pelo lanche Big Mac – foto: Guinness World of Records

Você deve estar se perguntando como ele consegue isso. Conforme as palavras do próprio Donald, “Eu amo hambúrgueres como nenhuma outra comida. Estou prestes a completar 50 anos comendo Big Macs no próximo ano, sendo que comi ao menos 1 por dia. O Big Mac do McDonald’s é o melhor sanduíche do mundo!”.

Em sua rotina, Donald consome ao menos 2 Big Macs por dia, totalizando 14 por semana. Sua primeira experiência com o sanduíche foi em 17 de maio de 1972, depois que ele ganhou seu primeiro carro. A essa altura, ele já comia 9 hambúrgueres por dia.

“Fui direto para o McDonald’s, comprei meus três primeiros Big Macs, entrei no carro e os comi. Naquele momento eu pensei ‘Provavelmente vou comer isso pelo resto da minha vida’. Vasculhei as caixas na parte de trás do meu banco e comecei a contá-las desde o primeiro dia”, afirma Donald.

Comer Big Mac é algo sério

Desde 1972, Donald vê o consumo de Big Mac como algo que deve ser levado a sério. Ele tem todas as embalagens, junto com todos os recibos dos lanches que já comeu. Eles estão separados e organizados por tipo e ano. Além disso, ele tem um calendário diário onde anota o momento em que recebe os lanches.

Para reforçar a importância do lanche em sua vida, o Big Mac também recebeu um papel de destaque em seus relacionamentos. Enquanto namorava sua agora esposa, Mary, ele recebia o lanche com presente em algumas ocasiões.

“Ele não me contou sobre sua obsessão por Big Mac quando nos conhecemos. Ele comia Big Macs todos os dias. Às vezes eu até trazia um para ele, só não imaginava que isso iria durar para sempre”, afirma Mary Gorske.

Donald coleciona todas as embalagens e recibos dos Big Macs que já comeu – Foto: Guinness World of Records

Cada Big Mac possui cerca de 563 calorias, o que leva muita gente a se perguntar sobre como Donald consegue manter a saúde em dia enquanto consome essa alta quantidade de fast food. Para ele o segredo está em comer somente os lanches e fugir das batatas fritas. Mesmo após os mais de 30 mil sanduíches, ele ainda tem um os exames em dia e faz caminhadas diárias para manter a saúde.

Para Donald Gorske, o Big Mac é um assunto de família e sua paixão é passada de geração para geração. Estes momentos inclusive são registrados com fotos, como quando sua neta experimentou o primeiro Big Mac.

Para os próximos anos, Donald pretende continuar demonstrando seu amor pelo hambúrguer. Conforme vai atualizando as contagens diárias de sanduíches ele também planeja atualizar oficialmente seu título no Guinness World Records.

