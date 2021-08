Britânico de 23 anos quebra recorde de pilha mais alta de M&M’s

Quantos M&M’s empilhados são necessários para quebrar um recorde mundial? A resposta é simples: cinco. Isso mesmo, o recorde de pilha de M&M’s mais alta do mundo pertence a um britânico, de 23 anos, que conseguiu empilhar 5 unidades do doce.

A conquista, realizada em 31 de janeiro de 2021, quebrou o recorde anterior que era de 4 unidades e pertencia ao italiano Silvio Sabba e a Brendan Kelbie, da Austrália. Will Cutbill, o novo recordista, teve a ideia de tentar bater o recorde enquanto comia um pacote de M&M’s durante o terceiro período de lockdown imposto no Reino Unido.

Em entrevista ao Guinness World Records, Will conta os detalhes: “Geralmente sou o tipo de cara que gosta de barras de chocolate, mas dessa vez o pacote de M&M’s me chamou e, cara, estou feliz que eles o fizeram!”.

Empilhar M&M’s se tornou a realização de um sonho

Enquanto comida o doce ele se perguntou quantos poderia empilhar, um em cima do outro, e começou a tentar. “No início não eram muitos, até que um dia pensei direito e fiquei determinado a resolver isso”.

No vídeo que marca a quebra do recorde, é possível ver a animação do jovem ao conseguir o feito. Isso aconteceu porque Will sempre teve um sonho em mente: quebrar um recorde mundial.

Cinco M&M’s empilhados marcam o recorde mundial – Foto: Guinness World Records

“Sempre tive a ambição de quebrar recorde do Guinness World Records, sempre quis um. Comprei todos os livros e sempre sonhei em um dia ler meu nome nele”, declarou Will. Diante da descoberta de que seu recorde havia sido confirmado, o jovem relata ter se sentindo “absolutamente incrível”.

Mesmo após conquistar um recorde que exige extrema paciência e destreza, Will confessou que não tem muito talento quando o assunto é equilíbrio. “Meu equilíbrio é péssimo, mal consigo ficar em pé sobre uma perna só! Mas tenho um talento para chocolate, de qualquer variedade, empilhado, balanceado ou para simplesmente comer!”

