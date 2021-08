Cachorro comunitário é ‘contratado’ por farmácia no México

Matute, um adorável cachorro de cerca de 10 anos de idade, foi “contratado” como segurança em uma farmácia na cidade de Pachuca, em Hidalgo, no México.

O animal costumava se abrigar em uma loja de videogame no bairro Villas de Pachuca. Com a pandemia, porém, o estabelecimento fechou, e cãozinho ficou sem lar. Mas não por muito tempo. Funcionários da farmácia ao lado o acolheram em definitivo e deram a ele o cargo de “chefe de segurança”, com direito a crachá e tudo.

Reprodução/redes sociais

A notícia se espalhou e alegrou a todos, em especial Adriana Dorazco, protetora que o alimentava diariamente.

“Dizem – não posso afirmar – que ele chegou aqui ainda filhote com uma família, mas quando se mudaram eles o abandonaram. Em suas perambulações pela colônia eu comecei a alimentá-lo, mas ele nunca quis ficar dentro de casa. Havia duas outras famílias que também queriam dar uma casa para ele, mas ele não se adaptou a viver trancado. Então eu o esterilizei e dei suas vacinas”, contou Adriana em entrevista ao Milenio.

Apesar do novo cargo na farmácia, a protetora animal brincou que o verdadeiro trabalho do cachorro é mesmo ser paparicado e receber carinho.