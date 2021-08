Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de agosto de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar agosto de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 16 de 20 agosto de 2021:

Áries

Hora de ser mais espiritual e começar a acreditar em si mesmo. Não seja dominado por momentos explosivos e ressentimentos, que o tornam incapaz de alcançar a felicidade completa em sua vida. Controlar esses sentimentos negativos.

Seu corpo e espírito são um, portanto, mantenha-se sempre equilibrado para ter uma saúde melhor. Seu signo sempre alcança o que deseja na vida. Seu número da sorte é 7. Seu dia melhor dia será a quarta-feira.

Você viaja para visitar alguém. Tente não procurar problemas onde não existem. Verifique seus documentos pessoais e atualize-os, pois você precisará deles. Cuidado com os problemas estomacais e intestinais. Há uma gravidez chegando e dinheiro extra também.

Touro

Momento de progresso e direção; essas palavras vão ser fundamentais nos dias de hoje para o seu signo, principalmente no momento de tomar decisões importantes em questões trabalhistas e comerciais.

Às vezes você sente que não está progredindo em sua vida e isso lhe causa frustração, então esta semana tente encontrar o melhor para você. Sua saúde e bem-estar amoroso são muito importantes para você se manter feliz.

Se você é solteiro, um parceiro mais estável pode chegar. Para aqueles que estão em um relacionamento, a família pode crescer ou um passo importante será dado.

Seu número da sorte é 9. Seu melhor dia é a quinta-feira. Semana de dinheiro extra ou pagamento. Uma oportunidade de trabalho surge. Se você tem um projeto que acha que não está mais avançando, repense e desapegue.

Gêmeos

Suas palavras para esta semana são crescimento e sucesso; lembre-se que você está em um período de prosperidade e que deve aproveitar toda essa energia ao seu redor para que o sucesso esteja em suas mãos.

A inspiração virá até você para transformar suas preocupações em momentos de felicidade, então tente não procurar problemas onde não existem e siga em frente na vida. Você precisa de muita autodisciplina, que será vital para ter sucesso em tudo o que fizer.

Continue se preparando para mais oportunidades de emprego. Você saberá de um divórcio familiar. Seu número da sorte é 1. Seu melhor dia será a sexta-feira. Inicie uma rotina de exercícios e dieta alimentar para ficar mais saudável. Cuidado com a fofoca no trabalho e não mostre sua vida pessoal para qualquer um.

Câncer

As palavras são renascimento e triunfo; é hora de deixar para trás todas as energias negativas. Você deve amadurecer como pessoa para ser melhor e viver feliz. Semana de triunfos em tudo o que você fará em termos de mudança de negócios ou de trabalho.

Tenha atenção com úlceras e problemas estomacais. Procure se alimentar de maneira mais saudável e evite o cigarro. A sua melhor atitude nestes dias será estar em paz na sua vida amorosa e investir em um parceiro estável.

Lembre-se que o amor não se compra, por isso não tente impressionar ninguém. Seu número da sorte será 4. Seu dia da semana é a terça-feira. Cuidado com as perdas na rua e seja mais cauteloso. Tente não procurar alguém que o magoa e a vida amorosa fluir.

Leão

As palavras da semana são sabedoria e transformação; elas o ajudarão a conseguir as coisas de que precisa. Você está passando por energias de renovação total, especialmente porque é a época do seu aniversário.

Cuidado com a inveja dos seus colegas de trabalho, pois você estará brilhando demais e seus superiores podem recompensar. Tente ser discreto e não comente nada que tenha em seus planos.

Um amor do signo de Áries, Libra ou Aquário entrará em sua vida para que você se sinta satisfeito. A sorte aumenta na terça-feira com o número 13. Você compra uma passagem de avião para fazer uma viagem. Você faz alguns pagamentos pendentes. Cuide de sua saúde. Não se deixe levar por situações de ciúme ou desconfiança, pois isso irá complicar os relacionamentos.

Virgem

Força espiritual e poder são as palavras que seu guiam esta semana. É hora de se reinventar e trazer à tona o que há de melhor em você. A força vem para você enfrentar os problemas que você tem todos os dias chega.

Continue sempre em frente. Mantenha-se o mais saudável possível para que você possa realizar seus planos sem nenhum problema. Tente dormir as horas certas e evite perder o sono devido ao celular.

A oportunidade para um negócio positivo chegará. Não preste atenção em fofocas e no que as vão dizer sobre você. Lembre-se que quando falam de você é porque sua vida se destaca. Você terá sorte com o número 23. Seu melhor dia é a sexta-feira. Um animal de estimação trará felicidade em sua vida.

Libra

Prosperidade será sua palavra-chave da semana. Isso significa que a sorte está do seu lado e você deve aproveitar esta abundância para fazer as mudanças necessárias e brilhar.

Seu signo gosta de viver bem e de ser reconhecido pelos outros, então você deve seguir em frente e não confiar em pessoas que são negativas e sentem inveja.

Você terá uma semana de estresses devido a situações que não consegue controlar; cuide-se e tenha um bom desempenho no trabalho. Siga em frente.

Tenha cuidado com traições no amor e deixe tudo claro. Se necessário dê algum tempo a si mesmo para não se decepcionar. Um amor de signo de Touro, Virgem ou Capricórnio entrará em sua vida e será muito compatível com você. A sorte aumenta na segunda-feira com o número 27.

Escorpião

Humildade e caráter serão as palavras mais importantes. Isso implica que você aceite seus erros e retome o seu caminho para o sucesso. Sua melhor transformação será dentro de você, então deixe esses medos e evita sabotar a sua felicidade.

Os problemas sentimentais podem aumentar se você deixar a paranoia tomar conta. Tente transformar tudo o que é negativo em sua vida e procurar pessoas mais compatíveis e positivas.

Esta semana você terá fortes mudanças no seu trabalho e será para melhor. Evite desculpas e mentiras para o seu parceiro; seja honesto. Você vai viajar a trabalho. Você ganha um dinheiro extra e deve investir em si mesmo. Sua sorte será maior na quarta-feira com o número 05.

Sagitário

As palavras tolerância e empreendimento guiam a sua semana. Isso indica que você precisa ter paciência e deve evitar se desesperar com as situações da vida. É melhor e resolver imediatamente tudo que vier em seu caminho.

É momento de esperar, pois o que você tanto deseja virá. Isso o ajudará a viver em paz e principalmente ter a abundância que precisa.

Você está em um estágio de aprendizado e valorização das pessoas ao seu redor. Lembre-se que são tempos de maturidade mental.

Você viverá altos e baixos no trabalho e na vida pessoal, mas não dê importância a isso. Evite ser afetado por quem tem inveja. Tente conversar com seus superiores sobre as mudanças que você precisa para conseguir o melhor. Um novo amor fará um convite. A sorte será maior na quinta-feira com o número 21.

Capricórnio

Valorize-se e amadureça. Essas são palavras muito importantes porque você deve sempre analisar e pensar mais do que duas vezes sobre as mudanças radicais que fará em sua vida, como uma mudança de emprego ou separação do parceiro.

Em qualquer caso, tente buscar conselhos sábios de alguém em quem você pode confiar e que o ajudará a superar todas as adversidades que surgirem. Seu signo sempre busca que uma estabilidade emocional e econômica plena.

Você terá uma semana de grandes desafios de trabalho e estudos. Tente se concentrar em tudo o que vai fazer. Cuidado com as traições de amigos. A sorte chegará na terça-feira com o número 30. Você vai sair de férias em breve e isso ajudará a renovar suas energias positivas.

Aquário

Não tema e busque ser o melhor. Evite se importar com o que as pessoas dizem e seja forte. Se antecipe a qualquer situação complicada, defendendo o que sente e o que considera ser o melhor para sua vida.

Seu signo se caracteriza pela forma de iniciar conversas e ser carismático com as pessoas ao seu redor, mas também tem espírito aventureiro e quando encontra o amor tem medo de se comprometer. Repense e aproveite suas qualidades da melhor maneira.

Cuide da saúde, principalmente do intestino e do sistema nervoso. Tente meditar e se exercitar para viver melhor. Você terá uma semana muito boa devido ao fechamento de contratos e mudanças positivas no seu trabalho.

Tenha mais atenção com a alimentação. Você terá sorte com o número 15 e deve se lembrar que nesta vida é preciso ser feliz e aproveitar também. Ame e seja amado.

Peixes

Determinação e sucesso para enfrentar os seus problemas guiarão esta semana. Você passará por um momento difícil na sua vida pessoal e deve ter força para enfrentar.

Evite cair em depressão ou angústia por amor. A sensibilidade aumenta. Não esteja com pessoas tóxicas que podem prejudicar sua vida. Momento de aproveitar a companhia da sua família e entes queridos.

Organize. Você se destaca como um bom amante, mas deixar o egoísmo tomar conta. A sorte será maior na quarta-feira com o número 09. Procure buscar a tranquilidade para viver em paz.