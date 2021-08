‘Namorada morta’ aparece durante o encontro de casal

Uma mulher compartilhou seu encontro desastroso com um homem que conheceu no Tinder. Hannah, de 20 anos, disse que conheceu o homem no aplicativo de namoro antes da pandemia. Eles conversaram por algumas semanas antes de decidirem se encontrar, mas a ‘Namorada morta’ do rapaz atrapalhou o encontro.

Conforme noticiado pelo The Mirror, a jovem disse que achou que o rapaz era uma boa pessoa, “meio que gostava dele, mas não muito”. Com isso, ela decidiu tentar encontrá-lo e ver se o relacionamento dava certo.

O local escolhido para o primeiro encontro foi o restaurante The Brasserie, em Lancaster. Segundo Hannah, o encontro estava fluindo bem e os dois estavam se conhecendo melhor enquanto desfrutavam de suas refeições.

O homem contava para ela sobre sua companheira recém-falecida após uma batalha contra o câncer. Enquanto ele mostrava fotos da namorada morta, a jovem sentiu-se tocada pelas declarações do rapaz.

“Ele falava sobre sua parceira que havia falecido recentemente por conta de um câncer e sobre como ele estava lutando para superar sua perda. Eu simpatizei com a situação porque isso é uma coisa horrível de se passar”, disse a jovem.

‘Namorada morta’ aparece no meio do restaurante

Em determinado momento Hannah disse que seu parceiro estava bem até que ele olhou para cima e “ficou branco como um fantasma”. A jovem ficou confusa e começou a olhar ao redor para tentar localizar o motivo do espanto do homem.

“Eu me virei e vi uma garota que era assustadoramente parecida com a mulher das fotos que ele me mostrou. Acontece que ela não estava tão morta. Na verdade, ela tinha dois filhos com ele e achava que ele estava fazendo horas extras no trabalho para sustentá-los”.

Para deixar Hannah ainda mais assustada, o homem ainda disse que ela deveria ser a sexta garota para quem ele contava aquela história. A jovem ainda pensou estar alucinando com a mulher morta, mas então ela se aproximou e começou a conversar.

A jovem então deixou o dinheiro referente a sua parte da conta na mesa e saiu do restaurante. “Eu a ouvi gritar quando saí”. Desde então, Hannah não teve um novo encontro por conta da pandemia.