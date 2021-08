Pai engana os filhos adolescentes para fazê-los limpar o quarto

Enquanto os pais se esforçam para manter a casa arrumada e limpa, o quarto dos filhos pode se tornar uma zona de batalha para a família. Muitas crianças e adolescentes fogem da tarefa de limpar os quartos e preferem viver em meio a bagunça. Um pai viralizou na internet depois de compartilhar uma forma inusitada de convencer os filhos adolescentes a limparem os próprios quartos bagunçados.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Chad McHunt explicou em um post do Facebook que tudo o que precisou para convencer os filhos foi de um saco de arroz preto.

Ele escreveu: “Então, eu tenho filhos adolescentes. Estou sempre discutindo com eles sobre não comer no quarto e devolver os pratos sujos para a cozinha. Disse a eles que iam acabar com ratos no quarto… Cansei de falar a mesma coisa e dei uma lição neles. Comprei um pouco de arroz preto e polvilhei no armário, debaixo da cama, coloquei um pouco até embaixo das cobertas”.

Como fazer um adolescente limpar o quarto

Como resultado da tática, o homem disse que o problema de bagunça no quarto foi resolvido. Segundo ele, os grãos de arroz preto parecem com excrementos de rato e assustaram seus filhos, fazendo com que o problema de limpeza no quarto deixasse de existir.

Desde a publicação, a postagem de Chad foi compartilhada mais de 87 mil vezes. Diversos pais e mães disseram que vão tentar o truque com seus filhos.

Para alguns, Chad foi um gênio. O que não se pode negar é que a situação toda foi muito engraçada. Um dos comentários dizia “Estou roubando essa ideia, mas com a minha sorte, eles vão querer alimentar os pobres ratos. Eu sei que meu filho com certeza teria alimentado os ratos!”.