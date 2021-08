Mulher fica indignada com pedido de proprietária do Airbnb

Nos imóveis alugados pelo Airbnb é comum que os donos tenham regras rígidas sobre a utilização dos espaços buscando uma boa conservação. No entanto, o pedido de uma proprietária para uma mãe que estava de férias deixou as pessoas revoltadas.

A mulher, que não foi identificada, postou sua indignação no Mumsnet. Ela alegou que a proprietária do Airbnb, no qual estava passando férias com a família, solicitou a ela que regasse duas vezes ao dia os 10 vasos de plantas distribuídos pelo chalé.

Conforme noticiado pelo The Mirror, a mulher continuou o desabafo informando que a proprietária mora ao lado do imóvel alugado e visita o jardim da casa todos os dias para cuidar dos cavalos.

Após o desabafo ela questionou se estava sendo irracional ao não atender a solicitação, uma vez que ela e sua família estavam com a agenda lotada de passeios pelas proximidades.

“A proprietária mora bem ao lado e está cuidando dos cavalos que ficam no fundo do nosso jardim. Ela deixou um bilhete pedindo para regarmos os 10 enormes vasos pendurados nas paredes do chalé duas vezes ao dia. Usamos o chalé como base para viajar por toda essa região do país em passeios de um dia. Saímos cedo e voltamos tarde”, escreveu a mulher.

Indignada, a usuária desabafou em um fórum online

A mulher continuou seu desabafo no fórum comentando sobre como planejou as férias para justamente não precisar se preocupar com nada relacionado às tarefas domésticas. “Estamos jantando fora todas as noites para me dar uma folga das tarefas de casa. Não vou começar a regar as plantas de outra pessoa quando mal rego as minhas em casa!”, escreveu.

Aparentemente, os usuários do fórum concordaram com a postura da mulher. Um deles respondeu: “Você está de férias, ela pode regar as próprias plantas”. Outro usuário disse que regaria as plantas, mas cobraria uma taxa diária pelo serviço.

Por outro lado, alguns usuários comentário que seria melhor que a visitante regasse as plantas do que deixar a proprietária regar. “Eu prefiro muito mais fazer isso do que tê-la por perto. Duas vezes por dia parece um pouco excessivo, mas uma vez por dia é ok”. Outro usuário finalizou dizendo que atenderia ao pedido pois a proprietária pediu gentilmente.

