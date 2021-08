Jogar videogame pode te ajudar a perder peso

O videogame normalmente é visto como uma atividade que não requer esforço físico. Porém um estudo divulgado recentemente pode mudar essa percepção. Conforme noticiado pelo Daily Mail, a pesquisa Stakester revelou que os jogadores homens podem queimar até 420 calorias em duas horas de jogo, enquanto as jogadoras podem queimar até 472 calorias no mesmo período.

“Todos nós sabemos que a competição aumenta nossa frequência cardíaca e a maioria de nós já experimentou o ‘suor do jogo’. Aquela sensação que acontece quando você está tentando um gol no último minuto no FIFA ou em lima situação difícil na Warzone”, declarou Tom Fairey, CEO e fundador da Stakester.

A surpresa maior veio quando a quantidade de calorias foi revelada. “Não é nenhuma surpresa que isso queime calorias, mas ficamos surpresos com quantas são queimadas durante uma jogatina de 2 horas. Certamente é melhor do que fazer 1000 abdominais”, afirmou.

Confira também:

No estudo os pesquisadores usaram dispositivos inteligentes para medir a frequência cardíaca e as calorias queimadas por 50 jogadores enquanto jogavam FIFA e Warzone por duas horas e depois enquanto faziam abdominais.

Resultados surpreendem e mostram um outro lado do videogame

Após o estudo os resultados mostraram que jogadores queimaram uma média de 210 calorias por hora e jogadoras queimaram 236 calorias por hora. Ao comparar com as calorias de alguns alimentos famosos chegou-se a conclusão de que 1 hora e 4 minutos de jogo são suficientes para queimar um Big Mac e que 50 minutos equivalem a uma fatia de pizza.

Outras pesquisas também apontam para benefícios do videogame. No último ano, uma equipe da Universidade de Tecnologia de Queensland descobriu que jogadores são até 21% mais propensos a ter um peso corporal saudável.

Além disso, o estudo também revelou que jogadores e esports fumam e bebem menos do que o público em geral e são significativamente mais ativos. O estudo contou com a participação de 1400 jogadores de 65 países. Os resultados desafiam o estereotipo dos jogadores, normalmente associados à problemas relacionados com a obesidade.

“Quando você pensa em esportes eletrônicos, muitas vezes surgem preocupações com relação ao comportamento sedentário e problemas de saúde como resultado, e o estudo revelou alguns resultados interessantes e mistos”, declarou Michael Trotter, um dos pesquisadores envolvidos no estudo.