Vídeo: Mulher usa gaivotas em uma vingança contra seus vizinhos

Depois de passar uma longa noite aguentando o barulho de seus vizinhos de camping, Heather Minshull, 37 anos, decidiu aproveitar a presença de gaivotas na região para se vingar. Enquanto aproveitava suas férias em um camping, a mulher ficou incomodada com o barulho dos campistas ao lado que mantiveram o som nas alturas durante a madrugada.

No que chamou de “A vingança final”, a mulher espalhou pão por todo telhado do trailer ao lado, atraindo diversas gaivotas nas primeiras horas da manhã. As gaivotas cumpriram seu papel grasnando, brigando pelos pedaços de pão e perturbando os vizinhos barulhentos.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Heather, que reside no País de Gales, postou um vídeo no TikTok contando sobre a experiência de sua viagem. “Então, estamos de férias no País de Gales, neste adorável camping, é muito bom, tranquilo… bem, estava tranquilo até a noite passada, que foi nossa última noite, quando esses idiotas apareceram a meia noite tocando música alta… minhas crianças estavam dormindo”.

As gaivotas fizeram sua parte

Após diversas tentativas de resolver as coisas amigavelmente com os vizinhos de acampamento, Heather decidiu dar uma resposta a altura para seus companheiros barulhentos.

“Eu pedido para eles manterem a calma, mas o barulho durou por horas! Então, às 7 horas da manhã, quando acordei, os peguei de volta. Vi que não tinha ninguém por perto e joguei uma tonelada de pão no telhado do trailer para que isso acontecesse”, diz ela, mostrando as imagens das gaivotas.

Orgulhosa com o resultado, e sem se arrepender de sua pequena vingança, Heather comemorou, “Brilhante! O grupo acordou imediatamente. Eram três rapazes na caravana, um saiu parecendo extremamente irritado enquanto os pássaros estavam no telhado”, finaliza a mulher.