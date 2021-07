Vídeo: Confira detalhes da versão em Lego do maior avião de passageiros do mundo

O A380 atrai olhares por onde passa. E a versão em Lego do maior avião de passageiros do mundo promete fazer o mesmo. Desenvolvida pelo canal BigPlanes, a réplica detalhada do avião conta com 40.000 peças de diferentes modelos.

A versão miniatura do Emirates Airbus A380, conhecido como “Superjumbo”, possui mais de 4 milhões de peças separadas, originadas de mais de 30 países diferentes. O tempo exato para conclusão do projeto não foi divulgado. Conforme notícia divulgada no Yahoo!Life, não foram utilizadas instruções, cola ou vigas de suporte de metal para o desenvolvimento do projeto.

O modelo possui comprimento de aproximadamente 183cm, considerando a distância da ponta à cauda, enquanto o avião real tem aproximadamente 73 metros de comprimento. A miniatura também conta com quatro motores, cada um deles com motores de “funções de potência” da Lego.

Detalhes da versão em Lego do maior avião do mundo

Um dos grandes destaques da réplica é o interior do modelo, que pode ser visto através do teto removível. Com grande precisão, é possível ver em detalhes as diferentes cabines e suítes, bem como passageiros e tripulação da Emirates. Além destes detalhes, a réplica também possui comidas e bebidas que são tradicionalmente servidas aos passageiros, incluindo um frango assado e taças de vinho.

O Emirates A380 é conhecido não somente pelo seu tamanho, mas também por possuir um lounge luxuoso, que está disponível exclusivamente para passageiros da primeira classe e da classe executiva. O espaço foi extremamente detalhado na réplica e pode ser visualizado nos vídeos, que mostram em detalhes a obra de arte do canal BigPlanes.