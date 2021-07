Gato entrega tesouros para seus donos todos os dias

Desde que foi adotado, o gatinho Gonzo sempre gostou de passear pelo quintal de sua família. Ele sempre volta quando é chamado e, por isso, foi aos poucos ganhando a confiança de seus donos. Conforme foi ganhando permissão para sair sem ter a supervisão de seus donos, Gonzo decidiu que era a hora de começar a trazer presentes para sua família.

Derek, um dos donos de Gonzo, disse em entrevista ao The Dodo que alguns meses após deixar o gatinho passear sem supervisão, ele retornou para casa com um pequeno pássaro atordoado, mas ainda vivo. “Ele levou direto para a dona da casa, minha esposa, que viu e gritou como se alguém tivesse sido assassinado. Isso assustou o Gonzo, eu e os vizinhos.”

Depois da reação de sua dona, o animal passou a trazer para casa somente objetos inanimados.

O mundo pelos olhos de um gato

Depois de perceber que animais não eram uma boa opção de presentes, o gatinho começou a ser criativo. Qualquer coisa que parecesse interessante se tornava a escolha perfeita para presentear seus donos. Na maioria das vezes, os tesouros são lixo geralmente encontrados em uma área de armazenamento que fica sob o prédio em que ele mora com sua família.

Confira também:

“Na maioria dos dias que ele sai, ele nos traz um ou dois presentes de lixo em algum momento”, afirmou Derek. Gonzo sempre traz para casa presentes de lixo interessantes, o que fez com que seus donos refletissem sobre o tipo de aventura que o gatinho vive quando está fora de casa.

Para monitorar os passeios do gatinho e garantir a segurança do animal, os donos decidiram colocar uma câmera em sua coleira. “A maioria das imagens é dele dormindo nos arbustos, mas no segundo dia ele nos trouxe imagens de seu encontro com alguns gambás bebês”.

Além dos momentos de fofura, a família também se diverte vendo as imagens do gatinho selecionando os presentes. Mesmo que a família ame assistir as filmagens de Gonzo, eles não recomendam a ninguém amarrar uma câmera em seu gato. Eles encontraram uma forma segura de fazer isso, mas não é o melhor para a movimentação do animal.