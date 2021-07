Vídeo registra momento em que gaivota acerta o rosto de uma adolescente

Kiley Holman, de 13 anos, aproveitava o parque de diversões Morey’s Pier, em Nova Jersey, na companhia de sua amiga Georgia Reed. A comemoração do aniversário de Georgia terminou em muitas risadas após Kiley ser atingida no rosto por uma gaivota. O acidente aconteceu durante uma volta no brinquedo conhecido como SlingShot.

Conforme o Daily Mail, as imagens foram postadas no YouTube no dia 13 de julho. É possível ver claramente o momento em que uma gaivota se choca diretamente contra o rosto de Kiley durante o primeiro lançamento do estilingue. Quando percebeu o pássaro, Kiley o agarrou e jogou para o lado. A ave saiu voando apesar de abandonar algumas penas.

Uma gaivota vindo!

Em entrevista à Fox News, Kiley disse que foi possível ver o animal indo em sua direção logo no momento do lançamento do estilingue. “Eu sabia que ela ia me acertar. Não sabia o que fazer então esperei e depois a joguei para longe de mim”, afirma a jovem. Ao que tudo indica, a ave não se machucou no acidente.

Georgia, amiga de Kiley, demorou a perceber o ocorrido e continuou gritando e aproveitando a volta no brinquedo. Ela confirmou que não tinha ideia de que a amiga havia sido atingida pela gaivota. Somente quando saíram do brinquedo foi que Georgia soube do acontecido.

Em entrevista, a mãe de Georgia, Arena Reed, disse que viu as penas do animal caindo do brinquedo, mas que pensou serem tickets e não penas. Depois que o acidente foi revelado por Kiley as adolescentes não conseguiram parar de rir.