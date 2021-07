Assista ao momento em que uma gata apresenta seus filhotes ao bebê de sua dona

Em um dos vídeos postados por Pearl Frazier em seu perfil, @pearlsragdolls, é possível ver o momento em que uma gatinha apresenta seus filhotes para a bebê de sua dona, Blossom. Postado no dia 11 de julho o vídeo viralizou rapidamente e já conta com mais de 74 milhões de visualizações.

No vídeo, que você pode ver abaixo, Summer, uma gata de 2 anos, carrega seu filhotinho de 6 semanas para próximo do lugar onde a bebê Blossom está deitada. Sua dona, Pearl, pergunta a ela “Porque você está trazendo seus bebês para Blossom?”, ao que Summer responde com uma série de pequenos miados.

@pearlsragdolls Summer wanted to show off her baby to my baby ♬ original sound – Pearl’s Ragdolls

Enquanto a mamãe gata segura seu filhotinho perto da bebê, sua dona continua fazendo perguntas que são respondidas pela gata com novos miados.

O encontro dos filhotes com a bebê

Summer e seus filhotes vivem em um gatil sem gaiolas mantido por Pearl em Fort Worth, Texas. A gata deu à luz uma ninhada de cinco gatinhos no mês de maio, mesmo mês em que nasceu Blossom. “Quando Summer e meus outros gatos conheceram Blossom, eles estavam um pouco nervosos e confusos perto dela. Depois de alguns dias, voltaram ao normal”.

No momento em que a notícia foi divulgada no Yahoo!life, o vídeo contava com mais de 75.000 comentários ressaltando a fofura das cenas e o instinto materno de Summer. “Summer disse: Essa é a creche, certo? Tenho algumas coisas para fazer essa tarde”, escreveu um dos usuários.

Não é possível dizer se Summer queria um tempo sem os filhotes ou se apenas queria apresentar os dois bebês. Mas com certeza as cenas são extremamente fofas.