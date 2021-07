Mulher monta guia detalhado para que seu marido tome decisões sem ficar perguntando o tempo todo

Muitas vezes ouvimos falar que seria bom se as pessoas viessem com um manual de instruções. A TikToker Natalie Riley levou isso a sério e montou um guia detalhado sobre seus gostos para que o marido tome decisões sem ficar perguntando a ela o tempo todo. O vídeo, compartilhado em seu perfil @parodymom, se tornou viral. Nele é possível ver Natalie preenchendo a pasta com suas preferências.

“Depois de 20 anos juntos, meu marido ainda não consegue se lembrar do que eu gosto na minha pizza ou do tamanho do sapato que eu uso”, explica a TikToker. “Isso não significa que ele não me ame, significa apenas que o cérebro dele não funciona assim, então vamos ajudá-lo”, esclarece ela.

Um guia extremamente detalhado

O guia, chamado de “Conheça sua esposa”, tem “todas as informações que você precisa para tomar decisões sem ter que fazer as mesmas perguntas para sua esposa”. Na parte “comida”, por exemplo, é possível encontrar detalhes sobre os tipos de alimento que ela gosta, a forma de preparação e seus “menus preferidos para viagem”.

O marido de Natalie também pode encontrar suas preferências quando o assunto é pizza, ‘casca fina, se possível e abacaxi’, ou até mesmo as coisas que detesta: “Queijo azul é a geleia do dedo do pé do diabo”, anota ela deixando claro que não gosta deste tipo de queijo em específico.

Confira também:

Já na parte intitulada “pé” é possível ter detalhes sobre o tamanho de seu pé e suas preferências em termos de estilo. “Eu compro os sapatos dele há 20 anos e ele nunca me comprou um par”, disse Natalie que acrescentou ao guia um recorte em tamanho real do seu pé.

No momento em que a notícia foi publicada pelo Daily Mail, o vídeo já contava com 4,1 milhões de visualizações. Entre os comentários, muitos usuários disseram que a ideia deveria ser utilizada por todos os casais, algumas pessoas inclusive sugeriram que Natalie comercialize o modelo.