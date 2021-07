A maioria das pessoas que tem sonhos lúcidos afirma ter encontros com alienígenas e OVNIs

Estudo realizado pelo Centro de Pesquisa de Fase (PRC), sediado na Rússia, mostra que a grande maioria das pessoas que tem sonhos lúcidos disseram ter encontros com alienígenas e objetos voadores não identificados (OVNIs). A pesquisa foi realizada com 152 adultos, dos quais 114 afirmaram ter este tipo de sonho.

Para os autores, os encontros com alienígenas e OVNIs podem ser facilmente estimulados através de sonhos lúcidos e, portanto, podem ser percebidos como realidade. Em teoria, as pessoas podem aleatoriamente ter essa experiência durante um sonho lúcido, o que geralmente acontece na fase mais profunda do sono.

Entre os participantes que relataram a experiência, 61% disseram ter encontrado criaturas parecidas com alienígenas enquanto 28% relataram encontrar OVNIs. “Em relação aos casos de sucesso, 20% estavam próximos da realidade”, afirmam os autores.

Ao analisar o conteúdo destes sonhos, 4% dos entrevistados disseram que os alienígenas eram invisíveis, enquanto 19% disseram que eles se pareciam com pessoas comuns. 39% disseram ter tido contato visual com os ETs enquanto 26% afirmam ter mantido uma conversa com eles sem ter um encontro físico.

Sonhos lúcidos ‘pré-programados’

Para que o experimento seguisse da forma correta, os participantes foram instruídos a ‘encontrar ou convocar alienígenas ou OVNIs’ e memorizar o que acontecesse. Alguns dos entrevistados trouxeram relatos extremamente detalhados do encontro.

Uma mulher relatou que sonhou com “homenzinhos com pele lisa de cor azul, altura humana, com cabeças grandes fora do padrão e olhos enormes e pretos”, enquanto outro participante disse que queria ouvir os alienígenas e relata ter começado a ouvir seus grunhidos quase que instantaneamente.

Este tipo de sonho é extremamente comum, isso pode ajudar a explicar o motivo pelo qual tantas pessoas acreditam que foram abduzidas por OVNIs. Conforme noticiado pelo Daily Mail, aproximadamente 55% dos adultos já tiveram ao menos um sonho lúcido ao longo de suas vidas.

O pesquisador-chefe e fundador da PRC, Michael Raduga, disse, em entrevista à LiveScience, que as pessoas que passam pela experiência de sonhos lúcidos com seres extraterrestres podem ser parte da população que acredita ter realmente passado por uma experiência de abdução. Para estas pessoas os ‘sequestros alienígenas’ são reais.

O estudo em questão foi publicado no International Journal of Dream Research.