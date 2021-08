Mãe e filha são retiradas do avião após briga por assentos

Uma mãe e sua filha teriam sido retiradas do avião após gritarem com outros passageiros em uma tentativa frustrada de trocar de assentos. O vídeo, gravado e compartilhado por outros passageiros, mostra as mulheres embarcando no avião da Southwest Airlines, em Sacremento, Califórnia.

Conforme notícia divulgada no The Mirror, uma das passageiras que postou a confusão em seu TikTok, explicou o motivo. Aparentemente as mulheres embarcaram no voo, que estava atrasado, mesmo sem ter assentos disponíveis.

Quando não localizaram assentos, mãe e filha começaram a pedir que os outros passageiros saíssem de seus assentos para que elas pudessem se sentar. “Elas pensaram que todos deveriam se mover para que elas tivessem assentos no corredor”, relata uma das testemunhas.

“O comissário educadamente pediu a elas que não causassem a confusão em um avião cheio de pessoas e disse que não poderia pedir as pessoas que mudassem de lugar. (Quem chega primeiro, tem prioridade), finalizou a testemunha.

As mulheres tiveram que ser retiradas do avião

Ainda no vídeo compartilhado é possível ver que membros da equipe conversam com as mulheres e tentam explicar a situação. É possível ouvir a filha dizendo “Vamos nos sentar, ou minha mãe vai agarrar você e chorar e gritar no avião”.

Outro comissário chega para solicitar que elas embarquem em outro avião ao que a dupla responde indo em direção ao corredor e buscando por assentos. O voo em questão estava atrasado há duas horas e por conta da confusão os passageiros e membros da equipe precisaram aguardar por mais uma hora até que a equipe do aeroporto retirasse as mulheres da aeronave.

Segundo a testemunha que compartilhou o vídeo, a comissária de bordo sentiu que o comportamento das mulheres colocava em risco os demais passageiros. “Todo avião aplaudiu quando elas foram removidas”, finalizou a TikToker.

A empresa operadora do voo tem um sistema de escolha de assento no qual não atribui assentos a nenhum passageiro. Os passageiros são colocados em grupos de embarque com base no horário em que fizeram o check-in, respeitando a ordem de chegada.