Vídeo: Incidente no parque Super Nintendo World paralisa uma das atrações

Desde quando foi anunciado o parque temático Super Nintendo World, na Universal Studios Japão, deixou os fãs da marca animados. A ideia de poder interagir com seus personagens preferidos dos jogos e de passear pelos cenários característicos do mundo de Mario Bros agradou a muitos.

O que os fãs não esperavam era que algumas figuras dos jogos desempenhassem o mesmo papel de vilões na vida real, e atrapalhassem a diversão dos frequentadores do parque.

Um dos personagens constantemente vistos nos dos jogos da franquia Mario Bros, os Goombas, que são uma espécie de cogumelos marrons, estão sempre com a expressão invocada e atrapalhando o caminho dos heróis. Recentemente, uma pilha de Goombas, que faz parte da tematização de um dos brinquedos, também foi responsável por atrapalhar a diversão dos visitantes.

Cogumelos na pista!

Conforme divulgado pelo WDW News Today, uma pilha de Goombas despencou sobre o trajeto do brinquedo “Yoshi’s Adventure”. Nos vídeos e imagens compartilhados pelos visitantes do parque é possível notar a equipe trabalhando para remover a peça do cenário enquanto o trajeto do brinquedo era interrompido.

Não foram divulgadas maiores informações sobre o incidente bem como informações sobre feridos. Após a remoção da peça do cenário, o brinquedo voltou a operar normalmente. Nas imagens abaixo é possível ver o local do cenário onde antes estava localizada a pilha de Goombas.

Agora se você é um amante de parques temáticos, não deixe de conferir o vídeo mostrando o percurso completo do brinquedo.