Acidente em parque de diversões que deixou seis feridos pode ter sido causado por adolescentes

Quatro crianças e dois adultos foram encaminhados às pressas ao hospital após acidente no Star Flyer do parque Planet Fun, localizado em Carrickfergus, Reino Unido. Os ferimentos não foram fatais e o parque de diversões será reaberto ao público. O brinquedo permanecerá fechado enquanto verificações de segurança e investigações são realizadas.

Segundo o Metro Uk, o parque se pronunciou por meio de um comunicado onde informou que “Após uma investigação preliminar foi confirmado que o equipamento não tem nenhum defeito mecânico. No entanto, manteremos o Star Flyer fechado.”

“O incidente desta noite foi causado pelo uso indevido do equipamento e pelo comportamento de vários adolescentes na atração, devendo ser investigado pela polícia”. Os serviços de emergência foram chamados ao local pouco antes das 18hrs, após receberem relatos de que um brinquedo havia quebrado e ferido diversas pessoas.

Testemunhas disseram que ficaram traumatizadas após verem crianças pequenas serem retiradas do brinquedo cobertas de sangue. Cassie Flemming, de 23 anos, que testemunhou o acidente, afirmou “Meu irmão mais novo e eu tínhamos acabado de sair deste brinquedo. Quando estávamos lá estava tudo bem, não houve problemas”.

“Estávamos parados na frente dele quando outras pessoas embarcaram. Em vez de subir diretamente para a sua altura total, subiu apenas cerca de dois metros. Então, quando começou a balançar, começou a atingir a estrutura que o cercava”, informou a jovem.

Equipes médicas prestaram socorro às vítimas do acidente no parque de diversões

Foram enviadas quatro equipes de emergência pelo serviço de socorro da Irlanda do Norte. Seis feridos precisaram ser encaminhados para hospitais enquanto outros foram tratados no local e liberados.

O ministro da Saúde, Robin Swann, disse que o atendimento foi realizado de prontidão após receber a informação de um acidente com várias vítimas no parque de diversões. “Várias pessoas, incluindo crianças, foram levadas para o hospital, felizmente, nenhuma apresentou ferimentos com risco de vida”.

“Desejo a todos uma recuperação rápida e quero agradecer às equipes de emergência e aos bombeiros que responderam tão rapidamente ao chamado”, finalizou o ministro.