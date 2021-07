Durante desfile da Disney, mulher convida Gaston para um date

Conhecida como o lugar onde os sonhos podem virar realidade, a Disney atrai milhares de visitantes para seus parques ao redor do mundo. Em um de seus passeios ao parque uma mulher viu seus sonhos serem destruídos durante a tradicional parada realizada com os personagens do parque. Ela achou que seria uma boa ideia convidar o personagem Gaston para sair.

Além de apresentar atrações extremamente conhecidas entre os entusiastas por parques de diversões, a Disney também é famosa por colocar seus personagens em contato com os visitantes. Para muitos, é isso que torna a experiência dos parques inesquecível.

Os atores da Disney são conhecidos por nunca saírem de seus personagens, mesmo que isso inclua assumir uma postura rude, séria ou até mesmo a clássica atitude de um vilão. Uma fã da Disney pôs isso a prova e teve um gosto do quão a sério os atores levam seus papeis.

Um convite para Gaston

Durante a tradicional parada dos personagens, a usuária do TikTok @nots0swift achou que seria uma boa ideia convidar o Gaston, vilão do filme A Bela e a Fera, para sair. Enquanto o personagem desfilava, ela chamou sua atenção ao gritar “Gaston, meu namorado terminou comigo! Quer sair comigo?”.

Por sua vez, o ator que estava caracterizado como o personagem com suas botas, roupas justas, rabo de cavalo e postura arrogante, respondeu prontamente: “Desculpe… Estou procurando a mulher mais bonita da cidade”, em referência a personagem Bela. Após isso, o personagem seguiu normalmente o desfile, exibindo-se para a multidão.

Conforme informado pelo Mirror, o vídeo publicado no TikTok já conta com quase 1,9 milhão de visualizações e possui mais de 250.000 comentários, muitos deles seguindo com a brincadeira.