Casal é flagrado fazendo sexo em ponto turístico na Austrália

Com o avanço da pandemia de covid-19 muitos países têm adotado o lockdown como forma de prevenção a propagação do vírus. Este foi o caso da Austrália que voltou a aplicar medidas de restrição. Apesar das recomendações, um casal decidiu aproveitar um tempo ao ar livre de forma inusitada. Eles foram flagrados enquanto transavam nas falésias de Bondi Beach, ponto turístico de Sydney.

O flagrante foi capturado pelo fotógrafo Scott Robinson. Em entrevista ao News.com.au ele disse ter notado o casal enquanto tomava um pouco de ar fresco na praia. “Achei um pouco leviano, dados os tempos e as novas restrições”, declarou.

Ele relatou que era por volta das 8:15 horas da manhã quando ele tirou a foto durante um mergulho na praia. “Vejo muita vida selvagem na água ao redor, mas nunca nos penhascos”, acrescentou ele.

Casal foi flagrado por fotógrafo

O fotógrafo, que faz parte do grupo de Facebook Bondi Local Loop, compartilho as fotos do momento inusitado. Mesmo com o post sendo removido pelo Facebook, diversos usuários viram a cena e deixaram comentários.

“Essas pessoas acima não tinham ideia do que estavam perdendo”, disse um dos membros do grupo. “Quando ela disse ‘vamos dar um passeio pela costa’”, comentou outro.

Devido ao aumento das restrições de circulação com intuito de combater o avanço do coronavírus na Austrália, tanto o fotógrafo quando as pessoas presentes nas fotos estavam violando as regras de isolamento.

