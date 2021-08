Stalker usa Alexa do ex para assustar a atual companheira do homem

Uma mulher utilizou o dispositivo Alexa de seu ex-namorado para assustar a atual companheira do homem. Mesmo a mais de 160 quilômetros de distância, Philippa Copleston-Warren, de Chelsea conseguiu acessar o dispositivo e ter acesso às câmeras de segurança e redes sociais da vítima.

Conforme noticiado pelo The Mirror, ela conseguiu ver a nova namorada de seu ex pelas câmeras instaladas na casa além de pedir a ela que saísse da casa. Com o aplicativo Philippa ainda conseguiu ligar e desligar as luzes da casa antes de postar uma foto de seu ex-namorado nu no facebook.

Ela também conseguiu acesso a conta do ex-companheiro em um aplicativo de namoros, pela qual enviou mensagens ofensivas para a atual namorada do homem. Ela compareceu ao tribunal para se declarar culpada pela divulgação de fotografias sexuais privadas com intenção de causar angústia.

A mulher utilizou o dispositivo Alexa para fazer publicações em nome de seu ex

Segundo o inquérito, a vítima só descobriu a imagem depois de receber mensagens preocupadas de pessoas conhecidas. Depois recebeu uma mensagem de Philippa dizendo “Você também pode remover sua foto nu do Facebook”.

Para o promotor Christian Meikle, “Philippa cometeu uma grave invasão de privacidade. Ela deixou sua vítima se sentindo completamente violada em sua própria casa e na internet”. Além disso, o promotor também alegou que a mulher não retirou a foto após o pedido do ex-companheiro e alterou a senha de acesso para dificultar a remoção da foto pelo próprio homem.

“Ela se gabou de suas ações em um grupo de WhatsApp e ameaçou enviar a imagem do homem nu para amigos e parceiros de negócios da vítima. A foto foi retirada pelo próprio Facebook”, complementou o promotor.

Já para o defensor Jacob Bindman, Philippa não invadiu as contas visto que os dois compartilhavam as senhas de dados de acesso, desta forma para ele, não foi caracterizada a invasão de privacidade do homem.